Ani korunu navíc! Učitelé to od čtenářů TN.cz schytali kvůli platům

Berete už tak dost, máte pořád volno a děti nic nenaučíte. To vzkazují čtenáři TN.cz učitelům. Pobouřila je zpráva, že učitelské odbory vyhlásily kvůli platům stávkovou pohotovost. Ministerstvo navrhovalo přidat učitelům od nového roku 2 250 korun měsíčně a v průměru dalších 1 400 Kč měsíčně pak dát k dispozici na odměny.

Odborům se to zdálo málo. Původně chtěli přidat 15 %, nakonec ustoupily a souhlasily s desetiprocentním přidáním, vše ale chtěli do tarifů.

"To si děláte srandu. Myslím, že mají pěkný plat. Proč jim přidat? Neustále nějaké prázdniny, víkendy volno a ještě jim chcete přidat? Spíš přidejte dělníkům, kteří pracují v těžkých provozech a dělají i víkendy. Těm přidejte, ne učitelům, kteří mají až dost pěkné peníze a ještě si stěžují," zlobí se čtenář TN.cz Standa. Zuzana by místo učitelů přidala hasičům, záchranářům a horníkům.

Jiří obvinil učitele, že si děti berou jako rukojmí. Podle Saši učitelé dnes příliš nenaučí. "Rodiče pak musí vysvětlovat látku sami v rámci svých sil nebo shánět doučování, což je pro bohatší," nelíbí se Saše.

Podobný názor má i Petr. "Učitelé je odvozeno od slova učit, ale jak je to dnes? Rozdají se ofocené učební pracovní listy a je to na rodičích, tak za co přidávat? V dnešní škole je volno každou chvíli a kdo má s tím problém? Zase rodiče! Tak se zase ptám proč a za co? Že se z našich dětí stávají čím dál víc hlupáci? My jsme si našich učitelů vážili, dokázali to, co pro dnešní je nepochopitelné a někdy i nemožné," myslí si Petr.

Více o stávkové pohotovosti učitelů v reportáži Dominiky Janochové:

Podle údajů, které ministerstvo zveřejnilo na začátku letošního roku, byl vloni průměrný plat učitelů 35 089 Kč. V mateřských školách brali 30 021 Kč, na základních školách měli učitelé průměrný plat 36 623 Kč, na středních školách pak zhruba o 400 více. Nástupní plat mladého učitele se ale pohyboval okolo 28 tisíc korun. Průměrná mzda byla v Česku na konci loňského roku 33 840 Kč.

Odborníci ale poukazují na to, že průměr je jednak ovlivněn tím, že jsou do něj započítány platy ředitelů, a navíc většina učitelů má platy výrazně nižší, protože se do toho promítá, jak dlouho jsou ve školství. Na ty nejvyšší platy dosahují ti, kteří mají odučeno nejvíce let.

Mnohým se ale plat učitelů zdá víc než dostatečný. "Dala bych jim minimální mzdu a postavila je na dvanáctky k pásu. Pak by si svého zaměstnání a svého platu vážili," přeje učitelům Andrea. Další se pozastavují nad tím, kolik mají učitelé v průběhu školního roku volna. "Mají volna jak pantátové, ty peníze jim musí stačit! Jestli ne, tak ať jdou na brigádu, třeba do fabriky nebo do supermarketu," navrhuje Simona.

Učitelé se ale zřejmě mohou těšit na další růst. Premiér Andrej Babiš opakovaně slíbil, že v roce 2021 budou učitelé brát v průměru 45 tisíc korun. Zvýšení platů učitelů podporovaly i další strany.