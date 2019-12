ANO by ve volbách získalo nad 30 %, ODS se dotáhla na Piráty

Volební preference hnutí ANO se od října výrazně neproměnily, hnutí má s 30,5 % stále nejvyšší podporu mezi lidmi. V listopadu se vyrovnaly preference Pirátů a ODS, strany mají shodně 12,5 %. Do Poslanecké sněmovny by se nedostala strana Zelených a Trikolóra.

Nejsilnější podpoře se s 30,5 % stále těší hnutí ANO, a to zejména mezi lidmi nad 55 let se středním vzděláním, uvádí průzkum společnosti Medián. V listopadu se nicméně vyrovnaly preference dvou nejsilnějších opozičních stran, ODS a Piráty by volilo shodně 12,5 % respondentů.

ODS a Piráti podle průzkumu dlouhodobě získávají vyšší preference, než byl jejich výsledek u voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017.

Srovnatelnou podporu 7,5 % voličů získaly ČSSD, SPD, a KSČM. SPD je stranou s nejvýraznějším poklesem preferencí od voleb.

Starostové, TOP 09 a KDU-ČSL se pohybují těsně nad hranicí 5 %. Do Poslanecké sněmovny by se v listopadu nedostaly strana Zelených, Trikolóra a ostatní strany.