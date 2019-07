STEM: ANO dál dominuje, ČSSD se po červnu propadá

Ani červnové protesty nepřipravily ANO o dominantní pozici. Pokud by se volby konaly v červnu, získlalo by přes 30 procent podle volebního průzkumu agentury STEM. Oproti tomu ČSSD zaznamenala nejhorší výsledek v historii své strany, když klesla pod sedm procent. Krize vlády asi nejvíce hraje do karet Pirátům.

Kdyby se v červnu konaly volby, dostalo by se do poslanecké sněmovny sedm stran. Hnutí ANO zaznamenalo sice oproti dubnovému průzkumu mírný pokles, přesto by podle modelu STEM získalo 32,5 %. Červnové protesty by se tak projevily maximálně dvouprocentní ztrátou.

Druhá strana ve vládě ČSSD na tom ale zdaleka není tak dobře."Nedaří se příliš levici, ztratili sociální demokraté i komunisté," uvádí STEM. ČSSD by nyní ve volbách získala pouhých 6,4 procent, nejméně od založení strany.

Na současné politické situaci získávají Piráti, kteří z dubnových 11 procent posílili na 15,6. ODS (13,1 %) má téměř shodné preference jako v dubnu. KSČM oproti dubnu oslabila o téměř dvě procenta na 7,8 procent. Podobně klesly i preference hnutí SPD na 7,9 procent.

Poslední stranou, která se dostala v průzkumu nad pětiprocentní hranici, je KDÚ-ČSL (5,5 %). "STAN a TOP 09 zůstávají pod pětiprocentním prahem," dodala agentura STEM s tím, že jejich účast ve sněmovně tak není příliš pravděpodobná.

Podle tohoto průzkumu by bylo rozdělení mandátů následující. ANO by jich získalo 83, Piráti by měli 39 křesel a ODS 29. SPD a KSČM by měly každá po 15 křeslech, ČSSD 12 a KDU-ČSL sedm mandátů.

"Motivace k volební účasti není příliš silná, mnozí lidé váhají, komu dnes dát svůj hlas," uvádí agentura STEM. Tento výzkum zpracovala s předpokladem, že by byla 56% volební účast.