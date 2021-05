Arenberger má přes 160 nemovitostí. Ve středu Babiš rozhodne o jeho osudu

Místní lidé žertují, že Arenbergerům patří půlka obcí Korycany a Netřeba na Mělnicku. Ministr vlastní mimo zhruba 15 obytných budov nebo bytů také 240 hektarů orné půdy. "Od nás taky koupil pole. Tři hektary, čtyři roky zpátky," svěřil se televizi Nova pan Luděk Kubíček.

"Můj pradědeček a dědeček byli velkostatkáři. Po rodičích jsem to zdědil, něco jsem dokoupil a jsem zase špatnej," postěžoval si na twitteru ministr. Právě v obci Netřeba, v jedné z budov Petra Arenbergera, má archiv i vinohradská nemocnice, které ministr zdravotnictví před tím šéfoval.

"Já jsem vyslala příslušnou sekci pana náměstka, aby zahájili šetření. Oni odeslali výzvu, jednak prověřovali ty sporné nájmy a vinohradská nemocnice dostala lhůtu do pátku do půlnoci. Já nevím teď v tuto chvíli, jak to dopadlo, hned si vyžádám informace, jak vlastně reagovali. A pokud se nám ta reakce nebude zdát, zahájíme příslušnou vnitřní kontrolu," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pondělní Snídani s Novou.

Zda bude kontrola zahájena, ministerstvo financí oznámí do konce týdne. Už ve středu premiér Andrej Babiš (ANO) oznámí, zda s ministrem Arenbergerem i nadále ve vládě počítá. V pátek mu ministr předal 15 cm tlustý šanon dokumentů.

"Já se k tomu vyjádřím ve středu. Mám na to lidi, takže já jsem si prolistoval jeho daňové přiznání, dal jsem ho kolegům, aby mu napsali dotaz. Vznesli jsme vícero dotazů, čekáme na odpověď, ve středu dám konečné stanovisko," vyjádřil se premiér v pondělí před odletem do Bruselu.

"Ty zmatky okolo ministra zdravotnictví skoro vypadají, jako že to není nedopatření, že to zavání podvodem. Je divné, že to vládní představitelé neprověřili ještě před jeho nástupem do funkce," tvrdí poslanec Jiří Dolejš (KSČM).

Sám ministr zdravotnictví v pondělí média prosil o klid. "Kdybych mohl požádat, už mě trošičku nechte v klidu. Pokud už je ten tlak i veden třeba na rodinu, tak si myslím, že ministr zdravotnictví si toto nezasluhuj," prohlásil Arenberger na tiskové konferenci. Termín středeční schůzky od premiéra prý zatím nedostal