AstraZeneca má potíže s dodávkami vakcíny. EU dostane asi jen polovinu

Česká republika by měla v únoru dostat zhruba 200 tisíc dávek vakcín AstraZeneca. Zájemcům je mají aplikovat praktičtí lékaři. I když výrobce avizoval prodlení v dodávkách, zatím to vypadá, že Česka by se to dotknout nemělo.

Evropská unie počítala pro první čtvrtletí roku 2021 se zhruba 100 miliony dávek. Dočká se ale asi méně než poloviny, což její představitele pořádně rozladilo.

"Nový harmonogram není pro Evropskou unii přijatelný. Proto jsem o víkendu napsala společnosti dopis s důležitými otázkami. Evropská unie vývoj vakcíny a její výrobu financovala a chce vidět výsledek," uvedla Stella Kyriakidesová, eurokomisařka pro zdravotnictví.

Počet nakažených koronavirem po celém světě přesáhl 100 milionů. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by se lidé neměli při boji s pandemií spoléhat jen na vakcíny. "Musíme dosáhnout bodu, kdy máme virus pod kontrolou my, a ne on nás. A zavedli jsme opatření, která drží na minimu schopnost tohoto viru škodit," prohlásil Mike Ryan, výkonný ředitel programu naléhavých případů zdravotnické nouze.

Proti koronavirovým restrikcím protestují od pondělí lidé v Nizozemsku. Demonstrace pokračovaly i přes noční zákaz vycházení až do noci. Policisté řeší také případy rabovaní, zatkli už více než 150 lidí.

V Rotterdamu dokonce policie použila proti demonstrantům slzný plyn. Protestovalo se i v dalších větších městech země tulipánů. Účastníky protestů byli většinou velmi mladí lidé. Starosta Amsterdamu proto vyzval rodiče, aby své děti raději drželi doma.

Vakcínu proti covidu-19 schválila Evropská komise před Vánocemi. Podívejte se na reportáž TV Nova: