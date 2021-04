Babiš: Byla to zpackaná akce ruských agentů, vyšetřování pokračuje

Premiér Andrej Babiš (ANO) potvrdil jednu z vyšetřovacích verzí podílu ruských agentů na výbuchu ve Vrběticích. Byla to zpackaná akce, bulharského obchodníka se zbraněmi chtěli i zavraždit, ale nepovedlo se jim to, řekl v Televizních novinách. Odmítl tvrzení Ruska, že vyhoštění diplomatů je provokací na žádost USA. Vyšetřování ostře sledovaného případu bude podle Babiše pokračovat.

Premiér Babiš si nemyslí, že vrbětické výbuchy byly státním terorismem, jak o nich mluví část opozice. Akci, za kterou měli podle české kontrarozvědky stát ruští agenti a při níž zahynuli dva lidé, označil za zpackanou akci.

"Terorismus? Myslím si spíš, že je to zpackaná akce těchto agentů, kteří chtěli zneškodnit munici, která patřila bulharskému obchodníkovi Gevrovovi, a potom ho chtěli i zavraždit, což se jim nepovedlo, stejně jako se jim nepovedlo zavraždit Skripala," řekl předseda vlády televizi Nova.

On-line reportáž ON-LINE: Ruská účast na výbuchu ve Vrběticích Cesta do Moskvy byla zastírací manévr Ministr vnitra a zahraničních věcí Jan Hamáček (ČSSD) pro DeníkN uvedl, že pondělní cesta do Moskvy se ve skutečnosti uskutečnit vůbec neměla, jednalo se jen o zastírací manévr. Už dopředu prý věděl, že nikam nepoletí. "Vzhledem k rozsáhlosti a ojedinělosti celé akce i v rámci celého NATO a EU bylo nutné ji provést diskrétně, přičemž svou roli hrála i moje avizovaná cesta do Moskvy. Z pochopitelných důvodů nemohu veřejnosti sdělit všechny podrobnosti," uvedl posléze na twitteru. Moskva si předvolala českého velvyslance Ruská strana si kvůli vyhoštění svých 18 diplomatů z Česka, které česká kontrarozvědka identifikovala jako tajné agenty, v neděli předvolala českého velvyslance Vítězslava Pivňoku. Informovala o tom agentura TASS. Na ruské agenty přišla policie přes e-mail z Tadžikistánu Britská stanice BBC přišla s informací, že k odhalení dvou ruských agentů Alexandra Miškina a Anatolije Čepigy, po kterých je od soboty vyhlášeno pátrání ve spolupráci s Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ), pomohl české policii e-mail z Tadžikistánu. Ten měla údajně poslat Národní garda Tadžikistánu a žádat v něm o povolení pro své příslušníky vstoupit do vrbětických skladů. Jejich fotografie byly prý shodné s hledanými agenty.

Pochopení kauzy prý nebylo jednoduché a zabralo delší čas. "Je to neuvěřitelný příběh. Naše služby prokázaly přítomnost těch agentů. Je to nepřijatelné, reagovali jsme. Na pochopení toho příběhu jsme potřebovali delší čas," pokračoval.

Babiš důrazně odmítl reakci Kremlu na vyhoštění 18 ruských agentů s diplomatickým krytím. Ruské ministerstvo zahraničí to považuje za provokaci Spojených států, které označilo za "zámořské pány" Česka.

"To je nesmysl. Není to žádná provokace. Je to samozřejmě výsledek šetření policie. Šetří se to dál. Teď policie vyhlásila pátrání a samozřejmě ta identita agentů se prokázala až po útoku v Salisbury. Je to složitý případ, ale Spojené státy s tím nemají absolutně nic společného," uzavřel premiér.

