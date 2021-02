Velké rozvolnění: Tohle se změní, až skončí nouzový stav. Babiš nemá hlasy

Vládě zatím do teď vždy s prodlužováním pomáhali komunisté. Na ty se ale teď premiér Andrej Babiš nemůže spoléhat, stejně tak nemůže ani počítat s hlasy opozice. Trojkoalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) oznámila, že prodloužení nepodpoří. "Vláda doufá, že se to nějak zlepší, když tu bude stále nouzový stav, ale s tím se nehodláme spokojit. Chceme to řešit aktivně, bohužel, vláda ne,“ uvedla koalice Spolu na svém twitterovém účtu. Odmítavě se vyjádřil také předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Vládní návrh na prodloužení nouzového stavu jsme již 4x odmítli, nepřistoupíme na něj ani tentokrát,“ řekl.



Co by se tedy změnilo, kdyby úderem nedělní půlnoci přestal v České republice platit nouzový stav? Současně s ním by skončila i řada opatření, Česko by se v mnoha ohledech vrátilo do stavu před pandemií. Vláda totiž bez nouzového stavu nemůže nijak omezovat podnikání.

Co by se otevřelo:

• Služby (restaurace, kadeřnictví, sportoviště, bary atd.)

• Obchody

• Vysoké, střední i základní školy

• Úřady

Jaká opatření by přestala platit:

• Zákaz nočního vycházení

• Zákaz omezující pohyb přes den

• Shromažďování lidí

Jaká opatření by mohla platit i nadále

• Nošení roušek na veřejných místech

• Nařizování karantény



Anketa Uvítali byste, kdyby nouzový stav skončil? Ano 53 172 hlasů Ne 47 150 hlasů Hlasovalo 322 lidí.

Pokud vláda nesežene do čtvrtečního hlasování o šestém prodloužení nouzového stavu podporu, může se teoreticky stát, že by mohla vyhlásit další nouzový stav den po konci toho stávajícího. Ve hře je také schválení pandemického zákona, který by umožnil určitá opatření zachovat i bez nouzového stavu. Jeho návrh však leží ve Sněmovně už několik měsíců.