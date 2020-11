Andrej Babiš: Pokud to situace dovolí, děti se vrátí do škol už za týden

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu informoval, že pokud se situace s koronavirem bude vyvíjet jako doposud, tak by se děti prvních a druhých tříd mohly vrátit do škol 18. listopadu.

Žáci 1. a 2. tříd by se mohli do škol vrátit 18. listopadu. Premiér Andrej Babiš přišel s informací ve středu s tím, že návrat je podmíněn současným vývojem epidemie koronaviru.

Premiér ve středu TV Nova řekl, že ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) bude o školách přesněji informovat v pátek 13. listopadu na radě pro zdravotní rizika. Následně se rozhodne, zda se nejmenší školáci opravdu vrátí do lavic.

"Podle vývoje situace v pátek, na radě pro zdravotní rizika, přijde pan ministr Blatný a navrhne tabulku, a to rozvolňování, a pokud se to bude vyvíjet dobře, neříkám jak teď, ale dobře, tak je šance, že 18. listopadu první a druhý ročník půjde do škol," uvedl premiér Babiš pro televizi Nova.

Školy jsou v České republice uzavřeny od 14. října. Původně se měly otevřít 2. listopadu, avšak epidemiologická stiuace nebyla stále příznívá, vláda se rozhodla školy nechat zavřené. Pro mnohé rodiče to znamená, že nemůžou jít do práce a musí zůstat s dětmi doma, jako tomu bylo i na jaře.

Ministerstvo zdravotnictví původně uzavřelo pouze střední školy v okresech s vyšším rizikem nákazy. Nakonec se ale rozhodlo přistoupit k razantnějšímu kroku a uzavřelo všechna školská zařízení s výjimkou mateřských školek a škol, které kraje zřídily pro potomky zdravotníků a pracovníků bezpečnostních složek. Školy tak byly nuceny přestoupit na distanční výuku.

Otevření části škol požadují poslanci lidovců, kteří tím podmiňují svou podporu pro prodloužení nouzového stavu.

Na středeční odpoledne je naplánována společná tisková konference ministra školství Roberta Plagy (za ANO) a ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Sledovat ji můžete živě od 13:15 na TN.cz.