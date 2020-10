Babiš: Potřebujeme nutně další lůžka, současné kapacity už nestačí

Česká republika potřebuje rychle náhradní kapacity lůžek kvůli zhoršující se situaci kolem epidemie koronaviru, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) před odletem do Bruselu. Náhradní lůžka, která má stát v zásobě, podle něj stačit nebudou.

"Musíme urychleně stavět náhradní kapacity. Zítra zasedne vláda a toto je naprosto zásadní úkol pro pana Prymulu, aby se kapacity začaly stavět už tento týden. Velmi to spěchá, ta čísla jsou katastrofální, prognóza není dobrá. Samozřejmě to otázka i personálu, takže na tom se pracuje," sdělil Babiš novinářům před odletem do Bruselu.

"Máme v rámci hmotných rezerv náhradní lůžka, ale myslím si, že to nebude stačit. Proto jsem včera mluvil s majitelem firmy Linet panem Frolíkem. Myslím si, že bychom měli urychleně náhradní lůžka nakoupit," prohlásil premiér.

"Je důležité také připravovat náhradní prostory," dodal. Na tom už podle něj stát pracuje. "To je dneska absolutně nejdůležitější věc. Teď musíme přikročit k tomu, abychom začali budovat kapacity mimo nemocncie," vysvětlil.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) se začnou již v sobotu stavět lůžka v areálu pražského výstaviště Letňany. Mělo by jich být 500. V případě potřeby by podle Babiše vláda mohla využít i lázně, které disponují lůžky.

O tom, že je situace vážná, svědčí i slova prezidenta Lékařské komory. V rozhovoru pro Deník prozradil, že ve čtvrtek zašle dopis s výzvou všem lékařům, kteří momentálně pracují v zahraničí, aby přijeli vypomoci do českých nemocnic.

Premir odlt na pravideln zasedn Evropsk rady do Bruselu. @AndrejBabis bude jednat s ldry lenskch stt EU o vyjednvn dohod s Velkou Britni po brexitu, klimatickch zmnch a vnjch vztazch EU https://t.co/vvNUOJfDeG pic.twitter.com/oMG3fBmVKt — ad vldy R (@strakovka) October 15, 2020

Premiér dopoledne odletěl do Bruselu na zasedání Evropské rady. S dalšími představiteli členských států bude řešit brexit či klimatickou neutralitu, jejímž cílem je snížení emisí o 55 % do roku 2030. "Je zásadní, aby tyto nové cíle nějakým zásadním způsobem nepoškodily náš průmysl," vyjádřil se Babiš.

Ministr zdravotnictví minulý týden představil plán, jak ulevit nemocnicím: