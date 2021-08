Babiš požádal o zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo

Premiér Andrej Babiš (ANO) požádal o zastavení svého trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. Podnět přišel necelé dva měsíce poté, co policie navrhla obžalobu. Dozorující státní zástupce má v případu rozhodnout do konce srpna.

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) podal návrh na zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. "Ano, podali jsme návrh na zastavení trestního stíhání,“ řekl portálu Aktuálně.cz premiérův právní zástupce Michael Bartončík. Podle pokynů Vrchního státního zastupitelství v Praze má dozorový žalobce Jaroslav Šaroch v kauze o obžalobě rozhodnout do konce srpna.

Podnět přišel na Městské státní zastupitelství v Praze v druhé půlce července, necelé dva měsíce poté, co policie navrhla Babiše obžalovat.

"Nemohu to krátce shrnout, je to argumentačně velmi obsáhlé a cokoliv z toho vytahovat by bylo jen vytržením z kontextu. Ale těch důvodů pro zastavení je tam vícero," doplnil pro Aktuálně Bartončík.

Policie podezřívá Babiše z dotačního podvodu. Nelegálně měl totiž podle nich získat dotaci ve výši 50 milionů korun. V případě uznání viny hrozí Babišovi až 10 let vězení. Dozorový žalobce bude oba podněty posuzovat souběžně a do konce srpna má oznámit rozhodnutí.