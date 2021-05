Babiš řekl, kdy konečně odložíme roušky. Očkování dětí asi od srpna

Venku už se dají roušky a respirátory odložit bezmála dva týdny. V létě by mohla povinnost je nosit skončit i v některých vnitřních prostorách, nastínil premiér Andrej Babiš (ANO) plány dalších měsíců boje s covidem-19. Poslední slovo ale bude mít hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Babiš promluvil také o proplácení PCR testů, otevírání očkování pro mladší ročníky i o tom, kdy Česko nejspíš začne s vakcinací dětí od 12 let.

Léto nejspíš přinese zásadní rozvolnění pravidel nošení roušek a respirátorů. Premiér Babiš to řekl portálu idnes.cz.

Podle něj se s ochranou dýchacích cest určitě nepočítá na venkovních hromadných akcích. "V obchodech se zvažuje, že by se nosily už jen ve společných prostorách obchodních center. Ale samozřejmě bude záležet na vývoji situace. Pokud se bude vyvíjet dobře, budeme se moci zbavit roušek i uvnitř obchodních center," nastínil předseda vlády s tím, že poslední slovo má hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

"Podle jejího vyjádření se někde ještě nosit budou, zejména ve vnitřních prostorech. Počítá se, že je budou nosit návštěvníci zdravotnických zařízení a sociálních služeb," doplnil.

V červnu skončí nárok na bezplatný antigenní test jednou za tři dny. Nahradí je dva PCR testy nebo čtyři antigenní za měsíc. Podle premiéra to takhle bude fungovat do září. Využít je bude možné jak na cesty do zahraničí, tak pro účast na akcích v Česku.

Babiš chtěl původně od 1. června otevřít registrace k očkování pro všechny nad 16 let, teď ale přiznal, že se možná zpřístupní jen starším 35 let. "Teď v neděli se uvidí, jak si stojíme, ale podle kolegů, kteří jsou za očkování odpovědní, budeme otvírat další kategorie po pěti letech," řekl premiér.

Česko také během léta začne s očkováním dětí mezi 12 a 16 lety. Evropská léková agentury (EMA) by měla do července rozhodnout, zda je pro ně vakcína Pfizer/BioNTech vhodná. "Sám bych to ale spíš viděl až na srpen. Podle toho, jak budou vakcíny," uzavřel pro idnes.cz s tím, že jde asi o 400 tisíc dětí a očkování bude dobrovolné.

Čekárny zaplnily tisíce pacientů, řadu z nich trápí problémy po covidu-19. Podrobnosti v reportáži TV Nova: