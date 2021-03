Babiš: Rozvolňovat budeme snad po Velikonocích, čekáme na bod zlomu

První týden tvrdého lockdownu přinesl podle premiéra Andreje Babiše (ANO) první výsledky. Šíření koronaviru už nenabírá v Česku na rychlosti, ale naopak zpomaluje.

"První týden ukázal zpomalení růstu, místo 30 procent je to jenom 14. Jak jsem se bavil s našimi experty, příští týden čekáme bod zlomu. Doufejme, že to nastane, že by už epidemie neměla stoupat. Bohužel příští týden bude kritický pro naše nemocnice, hlavně na Moravě očekáváme velký nárůst nemocných," řekl Babiš televizi Nova.

Stejný názor má i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Předseda vlády vyzval, aby lidé vydrželi s dodržováním přísných opatření.

Přestože na rozvolnění budeme muset podle dřívějších vyjádření členů vlády čekat, Babiš věří, že by se tak mohlo stát už po Velikonocích. "Pravidla jsou nastavená a děkuji všem, že dodržují ten lockdown. Chci požádat lidi v parcích, aby skutečně nosili ty roušky, aby neměli ten kontakt. Pevně doufám, že je to poslední lockdown a že se to vyvine tak, že po Velikonocích budeme moct rozvolňovat. Samozřejmě prioritou je návrat dětí do škol," prohlásil premiér.

Očkování se prý zrychluje

Během nedělního odpoledne demonstrovaly v Praze stovky lidí proti vládním nařízením (podrobnosti zde). Desítky jich policie zatkla, na služebně skončil i nezařazený poslanec Lubomír Volný, který jeden z protestů svolal. "Je potřeba poděkovat policii, že konala profesionálně. Skutečně tihle lidé narušují ta pravidla. Drtivá většina našich občanů to dodržuje. Je mi líto, že to někteří kazí, zásah policie byl oprávněný," vzkázal Babiš.

Podle něj už se také daří očkovat více lidí, přestože Česko je stále ve vakcinaci proti covidu-19 na evropském schvostu. "Zrychluje se to. Minulý týden jsme měli dobrá čísla. Chci, aby priorita byla hlavně pro seniory nad 70 a 80 let. Příští týden přijde 302 tisíc vakcín. Myslím, že spolupráce s kraji funguje, jednotlivá lidská selhání řešíme. Jsme v tom společně s hejtmany, myslím, že máme všichni zájem co nejrychleji očkovat," uzavřel.