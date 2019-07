Babiš se ostře pustil do ČSSD! Už nebudu dál hrát divadlo, vzkázal

"Už nejsem ochoten ze sebe nechat dělat hlupáka a otloukánka a nejsem ochoten poslouchat ze všech stran, včetně funkcionářů ČSSD, že jsem slabý premiér," pustil se v deníku Babiš do sociálních demokratů.

Podle něj za celou vládní krizi může ČSSD a její představitelé. Údajně jde o vnitřní boj v rámci strany. "Kauzu vyrobilo Sobotkovo a Chovancovo křídlo v sociální demokracii, tedy Plzeň, Ústí nad Labem, Praha a část Brna, které nikdy nepřijalo výsledek vnitrostranického referenda a celou dobu od vstupu do vlády hází panu Hamáčkovi klacky pod nohy," naráží Babiš na rozhodnutí ČSSD vstoupit do vlády s hnutím ANO.

Právě představitelé tohoto křídla podle něj zřejmě donutili Hamáčka, aby odvolal Staňka v rozporu s dohodami, že odvolán nebude. "Nevím sice čím a jak, ale donutili," tvrdí Babiš, který už před pár dny přiznal, že existovala dohoda prezidenta a sociální demokracie o tom, že současný ministr kultury nebude odvolán.

"Takže ať si to ČSSD nyní laskavě vyřídí, nehodlám za ní vést vnitrostranický boj," vzkázal premiér sociálním demokratům. Babiš ale zároveň nedokázal vysvětlit, proč se Miloš Zeman vyjádří k nominaci nového ministra kultury až v polovině srpna. Pouze prozradil, že není nadřízený prezidenta. "Má asi nějaký důvod, mně ho ale neřekl," řekl v deníku.

Podle ústavních právníků však hlava státu jedná protiústavně. Prezident by měl totiž postupovat bezodkladně, o odvolání současného ministra přitom požádal premiér už na konci května. Babiš ale tvrdí, že je vše v pořádku. "Ústava při výměně ministra žádné termíny nemá, takže není porušována," uvedl předseda vlády, který zároveň dodal, že není schopen donutit prezidenta k rychlejšímu postupu.

Ústavní žaloba by dle jeho slov nic nevyřešila. Babiš si také nepřeje konec vlády ani předčasné volby, pokud se ale problémy nevyřeší do konce srpna, udělá zásadní kroky. O co by konkrétně šlo, však neprozradil. "Zatím se žádné drama a krize nekoná, vláda normálně funguje," vzkázal premiér.

Kvůli odvolání ministra jednal Babiš se Zemanem naposledy ve středu: