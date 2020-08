Babiš slibuje snížení daní! Tentokrát si polepší zaměstnanci

Od příštího roku by si mohli zaměstnanci přilepšit o několik stovek až tisícovek měsíčně. Premiér Andrej Babiš chce zrušit superhrubou mzdu. Stejný návrh opoziční ODS přitom v minulosti odmítal kvůli velkému zásahu do rozpočtu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové bude výpadek zhruba 90 miliard korun.

Zaměstnanci v Česku by mohli od příštího roku odvádět daň z hrubé, nikoli superhrubé mzdy. "Je potřeba snížit daňové zatížení zaměstnanců a bylo by dobré se vrátit na těch 15 %, co ODS slibovala a poté nesplnila,“ řekl premiér Babiš.

Například zaměstnanec s 30tisícovým platem hrubého by si měsíčně polepšil o patnáct set korun. Zrušení superhrubé mzdy má vláda v programovém prohlášení, návrh opoziční ODS ale dlouhodobě odmítala.

"My to neúspěšně požadujeme pět let, vypadá to, že premiér změnil názor. Je to dobrá zpráva pro daňové poplatníky,“ komentuje Babišův krok Zbyněk Stanjura z ODS.

Návrh kritizují mimo jiné komunisté, podle kterých by ještě více zatížil státní rozpočet. Podle ministryně financí zrušení superhrubé mzdy připraví státní kasu o 90 miliard korun.