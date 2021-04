Babiš už tuší, kdy se Česko vrátí do normálu. Má to ale podmínky

Česko se vrátí k normálnímu životu během léta. Myslí si to premiér Andrej Babiš, podle kterého se to ale nestane automaticky. Češi budou muset dodržovat pravidla, pokud se chtějí dočkat konce vládních nařízení.

"Doufejme, že je to poslední lockdown. Důležité je, že máme vakcíny do konce června pro pět a půl milionu občanů, abychom se mohli dostat na 55 procent dospělé proočkované populace. Prosíme o dodržování těch opatření, sama vláda to nemůže zvládnout. Měli bychom se znovu nějak spojit, realizovat to rozvolnění a doufejme, že v červenci se vrátíme do normálu," řekl předseda vlády televizi Nova.

Babiš se omluvil za středečník výrok ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO). Ten prohlásil, že když budou Češi zlobit, respirátory budou nosit i v létě. "To se panu ministrovi nepovedlo. On se dneska omluvil, já se za něj omlouvám taky. On si myslel, že jsme na dobré cestě a že prosíme o spolupráci," uvedl.

Opoziční koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, ve čtvrtek Babišovu vládu vyzvala, aby požádala Sněmovnu o důvěru. Podle premiéra k tomu není důvod.

Hamáček neposlechl

"Naší vládě se daří. Daří se nám shánět vakcíny, postupně rozvodňujeme a máme jasný plán, jak se vrátit do normálu a připravit zemi na obnovu po pandemii. Nevidím žádný důvod, proč by teď měla opozice destabilizovat naši politickou situaci," zopakoval svůj postoj.

Babiš nesouhlasí ani s plánovanou cestou vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy (více zde), kde bude jednat o ruské vakcíně Sputnik V. Na otázku, zda ho Hamáček neposlechl, odpověděl: "Ano, on se tak rozhodl."

