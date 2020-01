Bagdádem zněly výbuchy! Střela z minometu zranila nejméně pět lidí

Zvuky exploze bylo slyšet nad Bagdádem v sobotu večer středoevropského času. Podle portálu Conflict news zasáhla nejméně jedna raketa takzvanou Zelenou zónu. Podle některých informací se mělo jednat o dvě rakety z raketometu kaťuša.

Attacks are in 2 different areas,Green zone close to US embassy,2nd is near Balad air base housing,Two Katyusha rockets fell inside Iraqs Baladairbase,80 km(50 miles)north of Baghdad,no casualties#IranWar#Iranattack#IranUsa pic.twitter.com/NztX2PvXf4