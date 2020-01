Banální nachlazení nebo smrtící zápal plic? Odhalí ho těchto pět signálů

V zápal plic se dokáže rozvinout i nevinné nachlazení nebo pravá chřipka, jejíž epidemie udeřila minulý týden na jihu Čech. Nejvíce se ale toto onemocnění v posledních dnech uvádí v souvislosti s čínským koronavirem. V jeho důsledku zemřelo přes osmdesát lidí, nakažených samotným virem jsou ale již tisíce. První z nich dokonce již i v Česku.

Co rozhodne, zda se virová infekce změní v tíživé onemocnění plic, které může skončit smrtí? Největší hrozbu představuje zápal plic pro seniory, malé děti, chronicky nemocné a lidi s oslabenou imunitou nebo pacienty aktuálně trpící jiným onemocněním, zejména dýchacích cest, kteří se dalšímu náporu cizorodých látek nedokážou bránit.

Náchylnější jsou také kuřáci, astmatici, lidé trpící alergiemi i lidé, kteří jsou více vystaveni znečištěnému životnímu prostředí nebo chemikáliím a jejich výparům. Ohroženější jsou také lidé, kteří zanedbávají ústní hygienu, záněty dásní a onemocnění zubů jsou pro bakterie a viry vstupní branou do krevního řečiště. Plíce mohou být oslabené také žaludeční kyselinou, která do nich může pronikat při častém zvracení, obezřetné by proto měly být i těhotné ženy.

Aktuálně by k lékaři měli zamířit i cestovatelé, kteří se cítí nemocní a právě se vrátili z Číny nebo dalších asijských zemí, kde se nemoc šíří nejvíce.

Některé příznaky jsou snadno zaměnitelné s běžnými virovými onemocněními. Provází ho zvýšená teplota, kašel, dýchací potíže, bolesti hlavy a kloubů a silná únava. K lékaři pospíchejte, pokud na sobě sledujete některý z následujících projevů.

Zimnice a třesavka

Původcem infekce mohou být jak viry, tak bakterie, ve výjimečných případech dokonce i alergeny nebo jiná cizorodá tělesa. V těle vyvolávají velmi silnou reakci, oproti běžnému nachlazení se můžete potýkat s třesavkou a zimnicí po celém těle.

Extrémní horečky

Nemoc provází horečky, které neustupující ani po podání běžných léků. Mohou dosahovat až 41 °C, kdy je i zdravý jedinec již v ohrožení života.

Zelenavý hlen

Při zápalu plic virového původu můžete trpět na suchý, dráždivý a hřmotný kašel. Častější je ale vlhká forma kašle, při které vykašláváte hnisavé zelenkavé hleny. Kašel neustupuje a může působit až dusivě.

Sípání a dušnost

Pocítit můžete také bolestivý tlak na hrudi, při dechu můžete slyšet výrazné sípání a pískání. Nemožnost se naplno nadechnout komplikuje i triviální činnosti, po kterých se cítíte extrémně vyčerpaní a zadýchaní.

Modrání rtů a nehtů

Zanícené plíce nemohou naplno plnit svou funkci, jedním z méně častých příznaků tak může být i promodrávání nedostatečně okysličených konečků prstů, nehtů nebo rtů.