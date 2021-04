Bez testu děti zpátky do škol nepustí. Nejzásadnější odpovědi a MANUÁL

Už příští pondělí se mají vrátit žáci prvního stupně do školních lavic. A to za přísných hygienických opatření. Děti se budou muset pravidelně testovat a ve třídách se neobejdou bez respirátorů. Redakce TN.cz přináší odpovědi ministerstva školství na nejzásadnější otázky rodičů. S dětmi si můžete projít i obrázkový manuál a na testy je předem připravit.

Pokud to schválí vláda, v pondělí 12. dubna se po dlouhém čekání otevřou školky pro předškoláky a do lavic se vrátí žáci prvního stupně základních škol. Robert Plaga (za ANO) v úterý ve Snídani s Novou ubezpečil, že ministerstvo školství má všechno připravené. Okresy s nejhorší epidemickou situací ale budou muset ještě počkat (podrobnosti zde).

Školáci musejí počítat s přísnými hygienickými opatřeními, která alespoň zčásti krátce poznali už loni na podzim. Místo pouhých látkových roušek ale tentokrát nasadí účinnější chirurgické, nanoroušky nebo respirátory, nově přibude i pravidelné testování na koronavirus.

Právě testy vyvolávají mezi rodiči nejvíc otázek. Zvlášť proto, že se týkají i nejmladších školou povinných. Ministerstvo na ně odpovědělo a redakce TN.cz přináší přehled těch nejzásadnějších.

1. Jak často a jakým způsobem se bude testovat?

Testování bude probíhat dvakrát týdně před začátkem vyučování. Konkrétní dny si mohou vybrat školy samy, musí ale mezi nimi být přinejmenším dvou a nanejvýš tří dnů školního týdne. Používat se budou neinvazivní antigenní testy. Pokud si škola zvládne sama zajistit neinvazivní PCR testy, frekvenci testování bude možné snížit na jeden den za týden.

2. Kdy a kde bude testování probíhat?

Testování bude probíhat v prostorách školy. Záleží na prostorových možnostech každé z nich, všechny však budou muset dodržovat základní pravidla. Na místě, kde se bude testovat, se musí dát větrat. Může jít o učebny, ale i tělocvičny. Dětem musí škola zajistit místo k sezení a odkládací plochu, a to tak, aby mezi nimi bylo možné dodržet rozestupy přinejmenším jeden a půl metru. Ministerstvo povolí testy provádět i venku, ale pouze při teplotách od 15 do 30 stupňů Celsia.

3. Kdo bude testy žákům provádět?

Žáci si budou odběry provádět sami. "Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové pošťourání v nose. U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat," uvedlo ministerstvo. Škola musí zajistit dohled proškolené osoby, zpravidla půjde o někoho z učitelského sboru, kdo žáky dobře zná.

Při testování mladších žáků umožní škola rodičům nebo člověku, která má souhlas zákonného zástupce, aby jim s odběrem z nosu pomohl. Asistenci třetí osoby bude možné domluvit i v individuálních případech.

Ministerstvo připravilo pro děti manuál krok za krokem, jak test úspěšně provést (kliknutím zvětšíte):

4. Co když test vyjde pozitivně?

Pokud se jedná o nezletilého žáka, škola kontaktuje rodiče, aby si pro něj přišli. Zákonný zástupce se potom musí spojit s praktickým lékařem a požádat ho o vystavení elektronické žádanky na provedení potvrzovacího testu v některém z odběrových míst. Pokud se covid-19 u žáka potvrdí, zůstane ve dvoutýdenní domácí izolaci.

Pokud některému z žáků vyjde pozitivní test v průběhu vyučovacího týdne, musejí všichni jeho spolužáci, kteří s ním trávili čas ve třídě, absolvovat PCR test. TI, kterým vyjde pozitivně, půjdou do dvoutýdenní izolace. V případě, že by potvrzovací PCR test u žáka, který byl podle antigenního testu pozitivní, vyšel negativně, bude se moct i se všemi spolužáky vrátit k prezenční výuce, aniž by ostatní museli na PCR test.

"Pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků nebo studentů alespoň jedné skupiny/třídy, jsou tito žáci vzděláváni distančně. Ostatní chodí do školy prezenčně," dodalo ministerstvo.

5. Je testování povinné?

Podrobit se testování nemůže stát děti ani jejich rodiče přinutit. Kdo si ale test neudělá, nebude se moct účastnit prezenční výuky. "Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou," uvedlo ministerstvo. Škola ale nemá povinnosti zajistit takovému žákovi distanční způsob vzdělávání.

"Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory. Například posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace," doplnil resort.

6. Kteří žáci se testovat nemusejí?

Z testování ve škole jsou omluvení žáci s negativním PCR nebo odborně provedeným antigenním testem, který absolvovali individuálně a jehož výsledek není starší než 48 hodin. Zároveň nesmějí mít příznaky covidu-19. Testovat se nemusejí ani děti, které nemoc prodělaly a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Musejí ale předložit potvrzení od lékaře nebo zprávu z laboratoře.

7. Co se stane, když se žák nestihne otestovat?

"Pokud dítě, žák či student nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu," stanovilo ministerstvo.

8. Kdo zajistí testy?

Testy bude do škol, kterých se návrat žáků bude týkat, dodávat stát. Státní hmotné rezervy už v pondělí informovaly, že do jednotlivých krajů rozvezou čtyři miliony testů. S jejich následnou distribucí budou pomáhat i hasiči (psali jsme zde).

O tom, zda se vybraní žáci skutečně vrátí v pondělí 12. dubna do lavic, rozhodne v úterý vláda. Ministr školství Plaga řekl televizi Nova, že doufá, že se mu podaří kolegy z kabinetu přesvědčit. S plánem, který jeho resort připravil, souhlasila expertní skupina epidemiologa Petra Smejkala i hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

