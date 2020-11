Biden: Budu prezidentem, který bude sjednocovat

Biden ve svém projevu v rodném městě Wilmingtonu v Delaware oslovil voliče Donalda Trumpa. "Dnes v noci chápu zklamání. Sám jsem několikrát prohrál. Ale teď si dáme šanci," řekl Biden. "V Americe nastal čas na uzdravení," řekl nový prezident s tím, že Trump byl pokořen důvěrou, kterou do něj Amerika vložila.

President-elect Joe Biden addresses President Trump's supporters: "For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself. But now, let's give each other a chance" https://t.co/EKW2qp94UM pic.twitter.com/V5LmCosY38