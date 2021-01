Biden chce roušky napříč USA a turisty v karanténě

Joe Biden uvedl na svém čtvrtečním brífinku za přítomnosti viceprezidentky Kamaly Harris a ředitele Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci Anthonyho Fauciho, že “pomoc je na cestě.“ "Věci se budou i nadále zhoršovat, než se zlepší," řekl Biden a vysvětlil, že do krize se USA nedostaly ze dne na den a bude trvat měsíce, než se podaří situaci zvrátit.

Podle Bidena budou muset být mezinárodní cestující, kteří přijedou do USA, před zahájením cesty nejen testováni na přítomnost viru, ale musí být po příjezdu do USA umístěni do karantény. Rovněž nařídil nošení roušek ve všech federálních institucích.

Prezident označil výrobu zdravotnického materiálu za “válečné úsilí v plném rozsahu.“ V USA již zemřelo na Covid-19 na 400 000 osob. Toto číslo Biden přirovnal k počtu obětí, které USA utrpěly za druhé světové války, kdy zemřelo až 420 000 Američanů. Podle nejčernějšího scénáře by počat zemřelých na koronavirus mohl do konce února vystoupat až na půl milionu.

More died than in all of WW2! Biden wants all Americans masked up & travelers quarantined, predicts 500,000 Covid deaths by Feb https://t.co/a56WzqwHEP