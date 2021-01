Blatný hrozí neproplácením péče. Nedokáže vymoci zákaz, míní právník

Některé nemocnice porušují zákaz poskytovat pacientům plánovanou odkladnou péči, který vydalo ministerstvo zdravotnictví. Ministr Jan Blatný (z ANO) na to reagoval výhrůžkou, že by zdravotní pojišťovny mohly přestat takou péči proplácet. Ale podle právníka by to vedlo jen k tomu, že by si bohatší lidé platili odkladnou péči v nemocnicích sami.

Nemocnice jsou přeplněné covidovými pacienty, části interních, neurologických, chirurgických, urologických, ORL a dalších lůžkových oddělení musely být zrušeny. Jejich prostory i personál teď využívají nemocnice pro péči o covidové pacienty. Zákaz poskytovat za těchto okolností neakutní, odložitelnou péči, který vydalo ministerstvo zdravotnictví s platností od 31. prosince pro všechny nemocnice v ČR, ale někteří lékaři porušují.

"Byl jsem požádán o předoperační vyšetření, kdy 5.1. bylo přijato dítě v jedné pražské nemocnici. Když jsem tam volal a ptal se na zákaz poskytovat odkladnou péči, tak mi bylo řečeno, že se bude operovat, i kdyby tam nebyly sestry a byly převedené na covidovou jednotku. Už jsem pak nedostal odpověď, kdo se bude o toho pacient starat,“ popsal jeden z případů dětský lékař a poslanec David Kasal (ANO).

Za úsměvné Kasal považuje to, že "ve stejný den večer slyšel v televizi ředitele této konkrétní nemocnice, jak "plakal" nad tím, že nemá dostatek zdrvotníků a musí žádat o pomoc mediky a další posily." Na dotaz TN.cz primář Kasal upřesnil, že šlo o 14letého pacienta, který v září prodělal operaci ruky, ale zkrácená šlacha mu stále bránila, aby natáhl prsty. Proto měl být operován podruhé. "Jednoznačně šlo o výkon, který je odkladný,“ zdůraznil.

Ministr Blatný o podobných případech ví a když to bude nutné, chce to řešit tím, že se postará, aby se neakutní péče nemocnicím vůbec neproplácela. "Můžeme požádat zdravotní pojišťovny, aby odkladné výkony přestaly proplácet. Tento návrh už padl, ale já jsem zatím byl proti tomu. Ale kdyby to začalo omezovat péči o potřebné osoby, tak to budeme muset udělat,“ prohlásil ministr ve středu 6. ledna na jednání zdravotního výboru Sněmovny ČR.

Takový krok by nemusel hned znamenat porušení zákona o zdravotních službách nebo smluvních vztahů uzavřených mezi poskytovateli zdravotní péče a pojišťovnami. Ale právník Ondřej Dostál považuje ministrovu hrozbu za absurdní.

„Poskytování odkladné péče by se s tím nezabránilo. Vedlo by to jen k tomu, že by pojišťovny přestaly péči nemocnicím proplácet. A namísto nich by ji platili přímo pacienti, kdo jsou schopni si takovou péči zaplatit ze svého,“ konstatoval Ondřej Dostál, který se specializuje na legislativu ve zdravotnictví. "Svědčí to jen o tom, že ministr není schopen vymoci svůj vlastní zákaz,“ zhodnotil právník hrozbu poskytovatelům zdravotní péče.

Největší zdravotní pojišťovny v čele s VZP ve čtvrtek 7. ledna sdělily, že o možnosti neproplácet neakutní výkony nemocnicím dosud s nikým z ministerstva nejednaly. Otázkou zůstává, zda by ministerské žádosti neproplácet některé výkony vůbec vyhověly.

"I za této situace musí zdravotní pojišťovny hradit zdravotní služby poskytované jejich smluvními poskytovateli dle uzavřených smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb (resp. v souladu s platnou úhradovou vyhláškou),“ řekla TN.cz mluvčí oborové ZP Nicol Lenertová.

V podobném duchu se vyjádřila také mluvčí ZP ministerstva vnitra Hana Kadečková. „Postupujeme podle zákona a podle smluv uzavřených s poskytovateli zdravotní péče. Tedy uhradíme péči, kterou pacient potřeboval,“ řekla.

