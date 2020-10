Blatný řeší první problém. Jeho jméno je pod peticí spolku Milion chvilek

Už na své první tiskové konferenci musel nový ministr Jan Blatný (za ANO) řešit první nepříjemné dotazy. Byl mezi nimi i ten, zda podepsal petici spolku Milion chvilek. Na dotaz, zda může informaci potvrdit či vyvrátit odpověděl stručně. "Hmm, ne."



Později pak pro web Novinky.cz odpověď o něco rozšířil. "Neumím vám k tomu nic říci, prostě neumím. Obecně se k tomu vyjádřím tak, že jste viděli například můj údajný twitterový účet, který také není můj," uvedl Blatný. Na dotaz, zda se tedy za něj podepsal někdo jiný, řekl, že je to možné.



Jan Blatný, lékař z Jinačovic nedaleko Brna, je pod peticí uveden pod číslem 143 223. Souhlasí i jeho email: jblatny@icloud.com. Tento email ministr Blatný uvádí například na stránkách České hematologické společnosti. Ten, kdo se pod petici podepsal, tak musel znát i heslo do tohoto emailu. Každý podpis je totiž nutné potvrdit přes odkaz, který přijde do emailu.



Petice spolku Milion chvilek z roku 2019 požaduje odchod Andreje Babiše z funkce premiéra. "My, níže podepsaní, pokládáme za nepřijatelné, aby 71 let po komunistickém puči a 30 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB. Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby se Andrej Babiš vzdal funkce," uvádí petice.