Blázen nebo kluk, který si plní sny? Mladík riskuje svůj život vysoko nad zemí

Záběry, při kterých se tají dech. To jsou videa, kterými Petr Hulk z Ostravy plní internet. Sedmadvacetiletý mladík šplhá na stovky metrů vysoká místa, kam je vstup zakázán, a natáčí se při tom. A nejen to. Bez jištění na jejich vrcholu dělá stojky bez jakéhokoliv jištění. Videa potom sdílí na internetu.

"Ty stojkové pi*ovinky by už dělat nemusel,“ nebo "Soplák, který si neváží života, kéž by chtěl spadnout.“ Takové komentáře si vysloužil pod jedním svým videem. V lidech vyvolává emoce a ty jsou z velké části negativní. Pro mnohé mohou jeho kousky představovat nebezpečí pro mladistvé, kteří by chtěli jeho činy napodobovat. Jiní je považují za zdroj lajků. “O žádnou slávu mi nejde, chci jen, aby se videa dostala k lidem a inspirovala je k tomu, aby vystoupili ze své komfortní zóny a dělali něco jiného, než jen chůzi do práce a z ní. Nelezu nahoru, abych zemřel, nahoře teprve cítím, že žiju. Točím se proto, že si chci připomenout ten zážitek. Rozhodně ale nechci, aby mě kdokoli napodoboval, je to nebezpečné,“ upozorňuje 27letý Petr. Na sestřih jeho nejnebezpečnějších kousků se podívejte ve videu.