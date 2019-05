Nepořádek a smrad! Tak to vypadá na pozemku pražského primátora

Na zahradě okolo domu leží hromada pneumatik, otlučená vana, rámy rozmlácených oken a starý novinový stánek. Kolem je zápach a skoro až ironicky značka Práce na silnici. Pozemek patří pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti), který tvrdí, že nepořádek nechal na pozemku bývalý majitel.

Právě primátor je teď ale zodpovědný za to, aby nepořádek neohrožoval okolí. "Piráti bojují proti prázdným bytům, proti neefektivnímu využívání a takzvaným spekulantům. Sám pan primátor má přitom takhle zaneřáděnou nemovitost," reagoval Petr Stuchlík z hnutí ANO.

"Jak se pan primátor stará o svůj majetek, tak se stará i o město. A je to vidět," tvrdí Alexandra Udženija (ODS). Podle Jiřího Pospíšla z TOP09 je to hrozná vizitka.

Původní vlastník měl podle Hřiba lhůtu, do kdy měla skládka zmizet, jenže to se nestalo. "Prostě co nevyklidil, to já teď musím nějakým způsobem vyhodit," řekl pražský primátor. Pozemek s domem chce zrekonstruovat a v těsném sousedství Kyjského rybníka se usadit.

Hned tak to ale asi nebude, práce kolem domu prý totiž nestíhá. "Trávím soboty i neděle na magistrátu, tak na to nemám tolik času, kolik bych chtěl," dodal Hřib. "Poklady" na jeho zahradě určitě zaberou několik náklaďáků. Možná by ho nepobrala ani pirátská loď.