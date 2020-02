Boris Johnson se bude ženit! Radostné novinky oznámil hned dvě

Carrie Symondsová po boku Borise Johnsona boří zvyklosti – je první ženou, která se přistěhovala do sídla premiérů na Downing Street, aniž by byla za premiéra provdána. Zároveň je mezi partnery největší věkový rozdíl za posledních 173 let. Johson je o 24 let starší než jeho nastávající.

Symondsová se radostnou novinou pochlubila na sociálních sítích. Pár se údajně zasnoubil už loni. Pro Johnsona to bude už třetí svatba. Pětapadesátiletý Johnson se před lety rozvedl se svou první manželkou. S druhou ženou, Marinou Wheelerovou, žil 26 let a má s ní čtyři děti. Podle webu BBC se stále ještě manželé brzy rozvedou, v současnosti řeší finanční dohodu.

Johnsonova snoubenka nyní pracuje jako hlavní poradce konzervativní charitativní organizace Oceana a její twitterový účet řeší témata týkající se ochrany moří. "Bude ovlivňovat politiku zejména v otázce ochrany prostředí," řekl komentátor rozhlasové stanice LBC Iain Dale.



Mladé snoubence se vedle politika nežije špatně. Už si užila i piknik u královny Alžběty II. I když Symondsová stojí za rozpadem Johnsonova druhého manželství, Britové si ji oblíbili.