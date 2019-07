Bouřky doprovodí velmi silný vítr, mohou se objevit velké kroupy

Očekává se příchod velmi silných bouřek, které by se měly objevit na velké části našeho území, meteorologové také varují před příchodem velmi silného větru, přívalového deště a krup, které by mohly mít přes dva centimetry. V jedenáct experti výstrahu navíc zpřísnili a rozšířili.

Vlnu veder ukončí přechod studené fronty, už během dne se budou podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) objevovat bouřky, které mohou být i velmi silné.

Vítr by mohl v nárazech dosahovat rychlosti až 90 kilometrů v hodině, objevit by se mohly i ničivé kroupy, které můžou mít i přes dva centimetry.

"Silné bouřky se budou objevovat zejména na jihu a východě Čech a na Moravě a ve Slezsku během odpoledne a večera," upozorňuje ČHMÚ, který také vydal výstrahu před silnými bouřkami.

On-line reportáž Bouřky v Česku Začala platit výstraha před velmi silnými bouřkami, která je platná až do půlnoci. Očekává se velmi silný vítr, který by mohl vyvracet stromy a poškozovat domy. Objevit se mohou i velké kroupy.

Nízký stupeň nebezpečí platil již od pondělního rána, v jedenáct hodin se výstraha zpřísnila pro Prahu, části Středočeského (Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Říčany, Sedlčany, Vlašim, Votice), Libereckého (Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod) a pro celý Jihočeský, Královéhradecký, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský kraj a celou Vysočinu.

Výstraha před silnými bouřkami byla vyhlášena i například v Německu. Meteorologové předpovídají, že by mohl být na jihovýchodě Německa vítr ještě silnější, mohl by dosahovat rychlosti přesahující 100 kilometrů v hodině, kroupy by podle Deutscher Wetterdienst mohly mít i čtyři centimetry.