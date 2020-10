Pokuta za nenošení roušky ve vlaku? Novinka Čechy rozdělila. ANKETA

Průvodčí ČD mají díky změně přepravních podmínek nově možnost uložit cestujícím, kteří si i po výzvě odmítnou nasadit roušku, tučnou přirážku. Rozhodnutí dopravce vyvolalo na sociálních sítích doslova smršť.

Přestože České dráhy podle slov mluvčí Gabriely Novotné neměly v žádném případě v úmyslu cestující odradit nebo jim jakkoli hrozit, diskutéry to neuklidnilo. Někteří uživatelé sociálních sítí totiž mají pocit, že jim změnou v jedné části přepravních podmínek dráhy sahají do jejich základních práv.

Anketa Jaký je váš názor na pokutu za nenošení roušky ve vlaku? Souhlasím, zdraví především, rouška je to nejmenší. 72 217 hlasů Nesouhlasím, je moje věc, jestli roušku nosím nebo ne. 27 82 hlasů Nevím, co si o tom myslet. 1 2 hlasy Hlasovalo 301 lidí.

"Není to v pořádku! Nikdo nemá právo nám něco nařizovat, je to omezování lidských práv a svobod," zuří na facebooku uživatel Emil. Přispěvatelka Jana přitvrdila ještě víc. "To už si tady kdejaký blb bude určovat, za co bude dávat pokuty? To snad není možný!" rozčílila se.

Lidé v desítkách příspěvků varují také před tím, že hrozba další sankce může cestující odradit od jízdy vlakem. Někteří dokonce prorokují, že ČD tak mohou přijít o zisky a zároveň hrozí více nehod na silnicích. Uživatelé zejména na facebooku si rýpli také do toho, jestli budou nějaké sankce platit i České dráhy, například za neustálá zpoždění vlaků.

"Aby do těch nových smluvních podmínek dali taky to, že když má vlak zpoždění, že cestujícím vrátí jízdné, to ne. Lepší je brát než dávat," rýpl si v příspěvku uživatel Bohumil. "Kdyby se hlavně starali o to, aby vlaky jezdily včas a neměly zpoždění. Každý vlak má vždy zpoždění! Tohle je jejich povinnost, a ne řešit mizerný hadry na hubě!" zuří uživatelka Eva.

Někteří přispěvatelé nad novinkou v přepravních podmínkách jen pokrčili rameny. U těch, kteří trvale bojují proti povinnosti nosit roušku, se však zvedla vlna nevole. "Ať už jdou do háje! Člověk se v tom dusí v práci, pak ještě ve vlaku. Navíc rouška nás skutečně neochrání. A je stále více lidí, kteří roušku nosit odmítají," vyjádřila se uživatelka Petra.

Další z přispěvatelů na facebooku ostatním dokonce radí, jak se nošení roušek vyhnout. "Lidičky, stačí, když hlídáte průvodčího. Já to mám už natolik vypočítané, že ani nevím, co to rouška ve vlaku je," doporučil Pavel ostatním odpůrcům ochrany nosu a úst.

Jiní však hrozbu tisícikorunové přirážky za neuposlechnutí výzvy průvodčího ohledně roušky jako nic strašlivého nevnímají. Skupina, která krok ČD podporuje, je podle aktivity na sociálních sítí dokonce jedna z nejpočetnějších.

"V pořádku, když se lidé neumí chovat… Jak by se lidem líbilo, kdyby lékaři na operačních sálech řekli 'nám se v roušce špatně dýchá a pracujeme, nebudeme ji nosit'. Lidi, myslete hlavou," vyjádřila se na facebooku uživatelka Hana.

Přispěvatelka Silvie volila ostřejší slova: "Je to v jejich kompetenci a pokud bezohlední, sobečtí lidé bez špetky empatie neví, jak se mají chovat, tak budou ze společnosti vyřazeni, aby neohrožovali své okolí."

České dráhy přitvrzují. Podívejte se na reportáž TV Nova: