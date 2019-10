Brexit je stále v nedohlednu. EU umožnila Britům další odklad

Evropská unie souhlasí s dalším odkladem brexitu, a to do 31. ledna příštího roku. Oznámil to předseda Evropské rady Donald Tusk na twitteru. Podle jeho slov je termín flexibilní - Britové tak mohou z EU odejít klidně dřív, pokud parlament schválí brexitovou dohodu.

Premiér Boris Johnson dlouho usiloval o odchod z Velké Británie do konce října a až do poslední chvíle věřil, že tento týden brexit skutečně završí. Před dvěma týdny svolal mimořádnou schůzi parlamentu, na které měli poslanci hlasovat o nové dohodě.

K tomu ale nakonec nedošlo - parlament rozhodl, že dohoda nebude přijatá, dokud se její obsah nestane součástí britského práva. S velkou nechutí tak musel Johnson požádat o odklad brexitu.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.