Británie zahajuje očkování proti covidu. Začne u rizikových skupin

Už v úterý budou mít Britové k dispozici na 800 tisíc dávek vakcíny proti nemoci covid-19. Firmy, které vakcínu produkují, hlásí až 95procentní účinnost.

"Je to tak vzrušující, je to úžasná příležitost. Národní zdravotní služba se intenzivně připravuje na zahájení největšího očkovacího programu v naší historii. Takže je to opravdu vzrušující," raduje se farmaceutka Louise Coughlanová.

Převoz vakcíny do nemocnice nebyl jednoduchý. Skladuje se při teplotě -70 stupňů Celsia. Příprava pak trvá několik hodin. Před podáním podle lékařů vydrží i několik dní při teplotě mezi dvěma a osmi stupni, takže ji budou moci kromě nemocnic časem využívat i menší lékařské praxe.

Jako první v úterý dostanou vakcínu rizikové skupiny. "Zaměříme se na osoby starší 80 let, pečovatelský personál a poté samozřejmě na naši rodinu - lidi z oblasti zdravotní a sociální péče," vysvětluje Coughlanová. Lidé by se ale podle lékařů neměli bát, pokud jim lékař nezavolá hned první den nebo se jejich zvací dopis o několik dní opozdí.

Ze Spojených států mezitím přišla zpráva, že se covidem-19 nakazil i právník prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, bývalý starosta New Yorku, Rudy Giuliani. Šestasedmdesátiletý advokát leží v nemocnici, na sociálních sítích ale uvedl, že se zotavuje rychle.

Počet nakažených koronavirem ve světě překonal hranici 67 milionů. Nemoci podlehlo více než jeden a půl milionu lidí.