Britský premiér Johnson je v izolaci po snídani s nakaženým poslancem

Britský premiér v minulém týdnu uspořádal společnou snídani se skupinou konzervativních poslanců, včetně nakaženého Andersona. Přestože podle informací portálu Mirror nemá Boris Johnson žádné příznaky nákazy, putoval do preventivní 14denní karantény. Pracovní povinnosti plní z domova.

Na setkání s konzervativci Johnson odložil roušku a nedodržel ani dvoumetrový odstup. Za to od ostatních poslanců schytal kritiku. Během pandemie totiž britský předseda vlády naléhal na to, aby lidé dodržovali společenský distanc a nosili ochranu nosu a úst.

"Byl jsem informován, že se musím izolovat, protože jsem byl v kontaktu s někým, kdo měl pozitivní test na covid-19. Můj zdravotní stav je dobrý a nemám žádné příznaky," vyjádřil se Johnson na svém twitteru. V preventivní izolaci zůstane do 26. listopadu.

Hi folks, Ive been instructed by our NHS Test & Trace scheme to self-isolate for two weeks, after being in contact with someone with Covid-19.



Im in good health and have no symptoms, and will continue to lead on our response to the virus & our plans to #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz