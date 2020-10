"Brzy se vrátím," vzkazuje Trump z nemocnice, kde se léčí s koronavirem

Americký prezident Donald Trump v sobotu večer zveřejnil video z nemocnice, kam byl převezen poté, co se u něj prokázala nákaza koronavirem. Podle jeho slov se mu daří dobře, ale další dny budou "skutečným testem".

"Chtěl bych poděkovat všem lékařským profesionálům, lékařům, zdravotním sestrám, všem ve zdravotnickém středisku Waltera Reeda za jejich neuvěřitelnou práci. Přišel jsem sem, necítil jsem se dobře, teď se cítím mnohem lépe. Usilovně pracujeme na tom, abych se mohl vrátit zpět," chválil Trump pracovníky vojenské nemocnice nedaleko Washingtonu. Stávající hlava USA tam má luxusní apartmá a nadstandardní péči.

Trump se dle svých slov brzy vrátí a těší se, až dokončí volební kampaň. Video tak zároveň vyvrátilo zprávy o tom, že se prezidentův stav zhoršil. Ke spekulacím vedl jeho páteční převoz do nemocnice jen krátce poté, co oznámil, že jsou on i první dáma Melania Trumpová pozitivní na Covid-19.

Trump poděkoval lékařům za jejich péči. Díky nim se prý cítí dobře:

Rozporuplné zprávy o Trumpově zdraví se začaly objevovat v sobotu. Jejich původcem byl jeden z úředníků Bílého domu, který zahraniční média informoval o tom, že prezidentův stav je "velmi znepokojivý".

Trumpovi se však dle jeho vlastních slov daří dobře, i když připustil, že nejbližší dny budou tvrdou zkouškou. Teprve během nich se ukáže, nakolik je jeho stav vážný a jestli se k zatím mírným příznakům přidají další. Horečka amerického prezidenta zatím netrápí.

Melanii Trumpové se podle vyjádření jejího manžela daří také dobře. "Melania to opravdu zvládá velmi pěkně. Jak jste si pravděpodobně přečetli, je o něco mladší než já," zavtipkoval. Sám Trump na koronavirus užívá hned několik léků, včetně experimentálního remdesiviru. Ten se obvykle podává pacientům ve vážném stavu.