Donald Trump má koronavirus! Nákaza se potvrdila i u jeho ženy Melanie

"Melanie i já jsme měli pozitivní test na Covid-19. Okamžitě zahájíme proces karantény a zotavení. Projdeme tím společně!" napsal stávající prezident USA na svůj twitter.

Uživatelé na sociálních sítích Trumpovi připomněli, že právě on se často poškleboval svému rivalovi v prezidentských volbách Joe Bidenovi za důraz na nošení ochranných prostředků.

Lékař Bílého domu Sean Conley v prohlášení uvedl, že "prezident i první dáma jsou momentálně v pořádku a během rekonvalescence plánují zůstat doma". Trump prý navíc chce prezidentské povinnosti dál vykonávat i během dvoutýdenní karantény a léčení.

Trump výsledky svého testu na Covid-19 oznámil jen několik hodin poté, co se potvrdilo, že má koronavirus i jeho blízká poradkyně Hope Hicksová. Prezident se v její společnosti často objevoval bez roušky.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!