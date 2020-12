Budou delší vánoční prázdniny? Ministr prozradil, kdy se rozhodne!

Hned na úvod Plaga prozradil, kdy se o případném prodloužení svátečního volna pro školáky rozhodne. "Ten termín je v pondělí a já jako ministr školství nejsem rád, že by se měly natáhnout prázdniny," povzdychl si.

Ale pokud se bude epidemická situace v Česku nadále zhoršovat, tak je dohodnutý s ministrem zdravotnictví, že v pondělí se podle dostupných dat, třeba o výskytu covidu ve školách, definitivně rozhodne. "A to tak, aby učitelé, žáci, rodiče či ředitelé věděli dopředu, jestli budou 21. a 22. prosince vyhlášené celoplošné prázdniny nebo to někteří budou řešit ředitelským volnem," řekl Plaga.

Plaga připomněl, že vláda nedávno podobně protáhla i podzimní prázdniny. "Takže pokud by to teď bylo, tak by to pondělí a úterý byly dny boje proti covidu a bylo by to s největší pravděpodobností plošným způsobem," vysvětlil.

Ministr promluvil také o testování kantorů na covid-19. Vybídl je, aby ho využili. Optimální by podle něj každopádně bylo, kdyby se mohlo testovat celé Česko. A to každých pět dnů. Plošné testování zdarma má odstartovat za týden - v pátek 18. prosince.

"Byl bych rád, kdyby zájem o to plošné testování byl větší a doufám, že se do něj lidé zapojí. A budeme se tak před Vánocemi více chránit," vybízí ministr školství.

Plaga doufá, že nákazu v Česku se bude dařit zvládat a zásahy do školství, nebudou velké. "Situace teď optimistická není, ale v rukou to máme my všichni," má jasno politik. Zároveň Čechy vyzval, aby dodržovali opatření. A až bude k dispozici vakcína proti covidu, aby se nechali očkovat.