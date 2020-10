ŽIVĚ: Šíření epidemie zpomalilo, tvrdí ředitel ÚZIS. Reprodukční číslo kleslo

Omlouváme se za technické potíže s přímým přenosem tiskové konference.



Podle ředitele ÚZIS Ladislava Duška už epidemie neeskaluje. Semafor České republiky je sice stále červený a nárůsty jsou extrémní, vývoj se ale podle něj už zbrzdil. "Doufáme, že to bude nějakým způsobem pokračovat. Denní přírůstky jsou ale stále vysoké," uvedl Dušek.

Snižuje se tím pádem i hodnota reprodukčního čísla. K 29. říjnu kleslo na 1,13. To však ale neznamená, že máme vyhráno, tvrdí Dušek. Objem nakažených ve společnosti je tak vysoký, že je to stále vysoká hodnota. Proto je podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) stále nutné nadále udržet stávající opatření.

Jak ale oznámil ve čtvrtek, nařízení zatím zpřísňovat nechce. Záleží ale na tom, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace a především, jak budou lidé dodržovat stávající opatření. Lockdown prozatím ministr nepřipouští. "Debata o uvolňování ale zatím vůbec na stole není," prohlásil Dušek.

Hlavním problémem je udržitelnost zdravotnického systému. Jak uvedl na konferenci vedoucí pracovní skupiny COVID Vladimír Černý, Česká republika má dostatech technických kapacit, ale málo personálu. Největší personální krizi řeší Karlovarský, Královéhradecký a Pardubický kraj.

"Kapacita je zatím schopna nárůst pacientů zvládat," dodal. Nemocnice mají stále dostatek lůžek a nejsou na pokraji zhroucení. Kdyby k tomu došlo, museli by lékaři léčit jen ty, kteří by měli nejvyšší šanci na přežití.

To je ale podle Blatného zatím jen teoretická záležitost, která by mohla nastat v případě, pokud by se epidemie neřešila. "Nikdo se teď nemusí bát, že by mu nebyla poskytnuta péče nebo že by na něj nezbyl ventilátor," upřesnil Blatný.

V pátek odpoledne se pak Blatný zúčastní mimořádné schůze vlády, kde mimo jiné projedná s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO), jak to bude s uzavřením zvláštních škol a kdy by se děti mohly vrátit do lavic. I v tomto případě závisí na tom, jak se bude epidemie vyvíjet. "Pokud bude ministr školství požadovat uzavření škol, nebudu mu bránit," uvedl Blatný.