Řidič, který vyhodil slepou Květu z auta: Prosil jsem ji, o mobilu lže!

Videozáznam z incidentu, který doslova zahltil sociální sítě, podle bývalého taxikáře zdaleka nezachycuje celý průběh sporu. Ten měl dle jeho slov trvat zhruba osm až deset minut a "vyhazov" z auta byl pouze jeho zoufalým vyústěním. Že šlo o neadekvátní krok, muž ve své zpovědi uznává.

"Já jsem přijel na místo vyzvednutí, psa jsem v první chvíli vlastně vůbec neviděl. Paní si nastoupila do auta a ve finále zavolala na toho psa. Já jsem jí řekl, že jí psa prostě nepovezu, že za A to auto nechci mít špinavé a za B je to z bezpečnostních důvodů. Jsem ze zákona povinen zajistit bezpečnost přepravované osobě nebo zvířeti. Já na to auto nemám uzpůsobené, nemám mříž ani síť," vysvětlil zneuznaný šofér redakci TN.cz. Za přepravu řádně nezabezpečeného psa dle jeho slov hrozí vysoká pokuta.

Své důvody se prý paní Květě pokoušel vysvětlit, ta však byla podle jeho vyjádření neoblomná a navíc i útočná. Z auta za žádnou cenu nemínila vystoupit a s řidičem se prý začala hádat. Hádka pokračovala i poté, co jí muž podle svého tvrzení nabídl, že zavolá některého ze svých kolegů, aby ji odvezl místo něho. To však kategoricky odmítala.

"Nechtěl jsem jet. Paní stála za tím, že ji odvézt musím. Následovalo 6, 7 minut, kdy jsem ji prosil, ať z toho auta prostě vystoupí. Paní furt, že ne, že z toho auta prostě nevyleze, ať klidně zavolám polici. Pak to skončilo tím finále. Nabízel jsem jí, že zavolám jiné auto, jestli ji bude ochotný odvézt jiný řidič. Nechtěla se o tom vůbec bavit," popsal situaci ze své strany.

Ohledně telefonu, který se měl paní Květě údajně snažit vytrhnout, když se sama rozhodla zavolat policisty, se vyjádřil také. Mobilu se prý vůbec nedotkl. "To fakt nemám zapotřebí. Je to bublina. Je to strašně nafouknuté a je to nepříjemná situace. Žádnému řidiči to nepřeju, ale měl jsem volat policii. Neměl jsem tu situaci řešit sám takhle. Měl jsem prostě zavolat policii, aby se o to postarali oni," přiznal.

Bývalý řidič Boltu uznal, že jeho jednání rozhodně nebylo adekvátní situaci, ale poukázal také na jednání potenciální zákaznice. Tu prý k autu doprovodil jeden ze zaměstnanců hotelu, u samotného konfliktu ale už nebyl. Tvrdí, že se slepou ženou se vůbec nedalo domluvit a jakékoli "mírové" řešení rozčileně odmítala.

Podívejte se na záběry z incidentu mezi slepou Květou a bývalým řidičem Boltu: