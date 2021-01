Ceny nemovitostí v Česku raketově rostou! Zhodnocení je až 15 procent

Ceny nemovitostí v Česku rostou dvakrát rychleji než v Evropské unii jako celku. Od koupi to ale lidi neodrazuje. Podle realitních makléřů v posledních letech vzrostl zájem o investice do bytů v naději, že cena bude během pár let opět vyšší a kupující na tom vydělá.

Paní Pavlištíková koupila před čtyřmi lety byt v Praze. Už po dvou letech se s partnerem rozhodli ho prodat. "Cena vzrostla o dvojnásobek, a to, co jsme na tom vydělali, tak jsme investovali do rodinného domu," objasnila.

A právě i vidina zhodnocení peněz lidi motivovala ke koupi nemovitosti navzdory pandemii. "Je to pro realiťáky obrovsky šokující, jakým způsobem, navzdory všemu, lidé chtějí kupovat nemovitosti," prohlásil realitní expert Tomáš Kučera.



Ceny nemovitostí v České republice vzrostly v porovnání s rokem 2015 o téměř 56 procent. Jde ale o průměr a v některých městech byl nárůst ještě vyšší. Třeba v Ostravě vzrostly ceny za stejné období o 60 procent, v Praze o 98 procent a v Brně dokonce o 114 procent.



"V Ústí nad Labem se za posledních pět let v některých lokalitách hodnoty nemovitostí až ztrojnásobily," srovnal realitní makléř Jan Ptáček.



Nejvíce se loni na zvyšování cen podle odborníků podepsaly nedostatek nemovitostí na trhu a zrušení daně z nabytí nemovitosti. Makléři očekávají, že se růst cen ani v dalších letech nezpomalí. "Zhodnocení budete mít takových 10 až 15 procent ročně," odhadl realitní makléř Petr Bartoš.



Pandemie prý zásadně změnila návyky Čechů právě i v oblasti bydlení. "Mám hodně klientů, kteří v centru byt prodávají a utíkají někam za město," vyložil Kučera.



A je to znát i na cenách. Zatímco před pár lety byl markantní rozdíl v hodnotě nemovitostí v centru města ve srovnání s těmi v přilehlém okolí, teď už se ceny vyrovnávají. "Co se týče centra, tak ty ceny byly o 100 procent vyšší, teď je to nejvýše o 40 procent," přiblížil Bartoš.



Podle posledních údajů Statistického úřadu Evropské unie rostou rapidně ceny v celé unii. Jedinou zemí, kde naopak za třetí čtvrtletí loňského roku ceny klesaly, bylo Irsko.