Češi dychtí po dovolené u moře. O tyto destinace je zájem. ANKETA

Větší míra proočkovanosti a úbytek nových případů nákazy koronavirem dal Čechům naději na letní dovolenou. Zájem o léto u moře stoupá a cestovní kanceláře nabízí čím dál tím více zájezdů.

"Někdy před měsícem, když se začalo ve větší míře očkovat a v médiích se vyskytly informace, že k nám dorazí mnoho nových dávek a otevře se O2, tak se to výrazně projevilo na prodejích. Vždy další nárůst prodejů přichází s očkováním dalších skupin. Vakcína se začala dostávat mezi lidi, kteří jezdí na dovolenou," popsala tisková mluvčí kanceláře Čedok Eva Němečková.

Češi neopouští ani od svých oblíbených destinací. Ve vedení je stále Řecko, Španělsko nebo Itálie. "Lidé se také chtějí vrátit do zemí, které si minulý rok získaly mnoho příznivců. Jde o Madeiru nebo Bulharsko. Loni do Bulharska odjela spousta turistů a toto léto se tam vrací. Primární zájem je srovnatelný s tím, co bylo v předchozích letech. Prodeje se také hodně ovlivní vždy tím, když daná země vyhlásí podmínky pro přicestování v letošním roce," doplnila Němečková.

Rostoucí zájem pociťuje také kancelář Exim Tours: "Zájem se zvyšuje. Souvisí to s tím, že se situace u nás zlepšuje. Počet nakažených je menší a přibývá očkovaných. Letošní léto vede Egypt, Turecko, Řecko a Tunisko," popsal mluvčí Petr Kostka.

Cestovní kancelář Fischer obnovila lety z Ostravy a Brna. Ty byly během pandemie pozastaveny a na dovolenou se létalo pouze z Prahy. "Vzhledem k tomu, že lidé necestovali loni, tak mají větší chuť jet letos. Opět začínáme létat i z Brna a Ostravy, kde byly lety přerušeny," uvedl mluvčí kanceláře Fischer Jan Bezděk.

Rostoucí zájem o dovolené potvrdil i místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež: "Hlavním důvodem zvýšeného zájmu je bezesporu únava z minulých měsíců. Proočkování bude mít větší vliv, až se proočkují mladší generace," popsal situaci.

Podle Papeže lidé cestovat chtějí, ale stát jim klade absurdní podmínky: "Pomohlo by, kdyby stát měl k našemu oboru větší respekt a nechoval se k cestování nepřátelsky. Lidé cestovat chtějí a cestování jim chybí. Ministerstvo zdravotnictví ale klade nelogické a absurdní překážky i do destinací, které jsou na tom s covidem mnohem lépe, než ČR. Navíc velmi často na veřejnosti mluví o cestování jako o zdroji zvýšeného nebezpečí, ačkoliv k tomu chybí tvrdá data," doplnil.



