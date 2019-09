Češi letos překvapili cestovky! Oblíbená se stala Albánie či Turecko

Hlavní turistická sezóna je u konce. Češi letos nejčastěji vyráželi do Řecka, Bulharska a na třetím místě se objevilo Turecko. Překvapila také nová destinace, a to Albánie. Ta se stala podle marketingových expertů novinkou letošní sezóny. Češi si nejvíce užívali all-inclusive nebo vyžadovali hotely u pláže. Velké množství jich zavítalo ale i do Chorvatska. Za prvních osm měsíců tam vyrazilo 4,7 milionů Čechů.