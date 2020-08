Řecko zruší povinné testy pro Čechy ještě před pondělím, oznámil Babiš

Řecká vláda vyřadí Česko ze zemí, jejichž občané musí při cestách do Řecka předkládat negativní test na koronavirus. Po jednání s řeckým premiérem to oznámil předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Termín, kdy tak Řekové učiní, neupřesnil, jejich premiér to má ale vyřešit ještě ve čtvrtek. Řecko přitom avizovalo, že negativní test na koronavirus bude chtít od pondělka.