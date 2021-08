Češi nečekaně narazili. Aplikace Tečka jim k cestování vždy nestačí

Aplikace Tečka, na kterou vláda sázela a která má pomoci lidem s tzv. evropským covidovým certifikátem, nám nemusí v zahraničí stačit. I samo ministerstvo zahraničí přiznává, že je lepší si vzít na cestu i vytištěný evropský certifikát. A to samé radí svým klientům i cestovní kanceláře. Některé informace, které jednotlivé země požadují, prý v aplikaci Tečka chybí.

Tečku použije podle vývojářů aplikace jednou týdně přes milion lidí, má sloužit jako propustka do restaurací, kin ale i do zahraničí. Jenže i v Evropě mohou její uživatelé narazit. Třeba pokud ještě nemáte dostatečně dlouho po druhém očkování. Různé státy mají totiž různá pravidla.

"Nikde jsem se nesetkal, že by to někdo skenoval. Můj problém s Tečkou byl ten, že ona situaci vyhodnotí podle naší legislativy. V momentě, kdy ji chcete použít v zahraničí a v momentě, kdy někomu ukážete velké červené 'invalid', tak se vás bude ptát, co tam je špatně," podělil se o zkušenost cestovatel Dan Přibáň.

V aplikaci prý chybí i některé informace, které mohou požadovat jednotlivé země. I ministerstvo zahraničí doporučuje, vzít si s sebou do zahraničí raději vytištěný certifikát.

"Pokud opravdu chtějí mít naši občané při cestování do zahraničí stoprocentní jistotu, že nedojde k nějakým komplikacím, tak je samozřejmě lepší mít vedle toho ještě papírovou verzi," upozornil ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD).

"Tečka je vyvinutá na základě standardů, které byly domluveny v rámci Evropy. Nařízení platí od 1. 7., tohle je daný způsob, jak se prokazovat," reagoval vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla.

"Doporučujeme mít veškeré potřebné dokumenty ideálně vytištěné. Nebo jak vytištěné, tak elektronicky. Dokumenty, které splňují všechny náležitosti a jsou zároveň v anglickém jazyce, mohou mít různou podobu. Jednou z nich je právě standardizované potvrzení společné pro řadu zemí EU, tedy tzv. EU Digital COVID Certificate," uvedla mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková.

Podobné doporučení pro své klienty mají i cestovní kanceláře.

"My vždycky doporučujeme všem, kdo cestují do zahraničí, aby si ověřili u zastupitelských úřadů, jaké povinnosti musí při vstupu do dané země splnit. Ne každý si může stáhnout aplikaci," sdělil mluvčí Student Agency Aleš Ondrůj.

Řada lidí už dříve upozorňovala také na to, že stačí změnit datum v telefonu a tím upravit platnost certifikátu v aplikaci. Podle některých poslanců nemá Tečka ani legislativně schválenou podobu oficiálního covidového certifikátu.

