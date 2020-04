Problémy s rušením dovolené? Takhle fungují storno poplatky u cestovek

Mnozí klienti začínají s cestovními kancelářemi řešit stornování letních pobytů, na které měli odletět nebo odjet. V takovém případě musí zákazník zaplatit "odstupné" v podobě storno poplatku.

Jednotlivé částky storno poplatků však mohou být daleko vyšší, než uvádí cestovní kanceláře. Stane se tak v případě, že cestovka již zaplatila finanční obnos za zájezd například hoteliérům nebo dopravcům. Tato částka se následně promítne také do výše storno poplatku!

"To, co všechno má být do storno poplatků promítnuto, záleží na tom, co bude cestovní kancelář skutečně platit. Storno poplatky jsou tedy účtovány ve výši, která je známá v okamžiku storna,“ uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.



Výjimkou není ani cestovní kancelář Exim Tours, u které klienti začínají rušit své zájezdy.

"Připomínáme, že u odletů po 1. červenci 2020 platí storno poplatek ve výši 1500 Kč/osoba až do 65. dne před odletem (např. pro zájezdy s odletem 1. 7. 2020 lze zájezd za storno poplatek 1500 Kč/osoba zrušit až do 27. 4. 2020),“ uvádí Exim Tours na svém webu.

CK Alexandria nabízí na webových stránkách širokou nabídku možností pro zákazníky, kteří si mohou až do 30. dne před odletem nebo odjezdem vybrat, zda si zájezd odloží na příští rok nebo ho změní.

Klienti mohou zájezd také zrušit. "Nabízíme možnost zrušení zájezdu bez uvedení důvodu za minimální storno poplatek ve výši 10 % z ceny (nově až 30 dnů před odletem ve stejné výši, jaká je platná i nyní),“ píše cestovní kancelář na webu.

Také Čedok přichází s určitým balíčkem možností. Pokud se však klient rozhodne pro odstoupení od smlouvy a nevybere si žádnou z variant, které cestovní kancelář nabízí, postupuje se v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami, uvedla mluvčí firmy Eva Němečková.

Odstupné u zahraničních zájezdů činí od 1500 korun za osobu až po 100 % ze sjednané ceny zájezdu. Výše storno poplatku se odvíjí ode dne, kdy klient odstoupí od smlouvy.

V případě tuzemských zájezdů a pobytů na Slovensku je storno poplatek od 200 korun za osobu až po 100 % ze sjednané částky. Rovněž zde se výše částky odvíjí ode dne zrušení zájezdu.

Cestovní kancelář Fischer posunula u zájezdů po 17. květnu termín doplatků až na 30 dnů před odletem. Zákazníci tak první letní zájezdy nemusí doplácet hned, ale mají ještě několik týdnů čas.



"Ještě 30 dnů před odletem mohou klienti stornovat zájezd za stejných podmínek, jako kdyby ho stornovali 60 dní před odletem,“ informoval mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Podle dat, která uvádí kancelář na webu činí výše storno poplatku 1490 korun za osobu.

Firo Tour doporučuje klientům, kteří mají koupený zájezd s plánovaným termínem odletu nebo odjezdu po 18. 5. 2020, vyčkat na další vývoj situace. Přesto může zákazník od smlouvy odstoupit, a to v souladu s platnými Všeobecnými smluvními podmínkami.



"V tomto případě klientovi vzniká povinnost hradit odstupné tzv. storno poplatky, které se vyčíslují ke dni odstoupení od smlouvy. Výše odstupného odpovídá skutečně vzniklým nákladům a zároveň je stanovena jejich minimální výše podle doby zrušení zájezdu před stanoveným odletem nebo odjezdem,“ potvrdila mluvčí Firo Tour Lucie Frnochová.



Odstupné u zahraničních zájezdů činí od 1000 korun za osobu, může být však také v hodnotě 100 % ze sjednané částky. Navíc je ke storno poplatkům vždy účtovaný také manipulační poplatek ve výši 1000 korun.



U tuzemských zájezdů se částka pohybuje od 700 korun za osobu až po 100 % ze sjednané částky. Rovněž zde se platí navíc také manipulační poplatek ve výši 1000 Kč.

Pokud se podaří získat vyjádření od dalších CK, budou tdo tohoto článku doplněny.