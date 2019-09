Češi si v zahraničí užívali hlavně luxus! Doma si oblíbili jižní Moravu

Asociace cestovních kanceláří ČR vydala ve středu tiskovou zprávu, ve které zhodnotila končící letní sezónu 2019. V ní se zvýšil meziroční prodej zájezdů o 18 – 20 %. Češi si hodně kupovali zájezdy first minute a požadovali 4* a 5* hotely. Průměrně za svou dovolenou dali 18 tisíc korun za týden. Na sedm dní jezdili často páry nebo lidé starší 55 let. Rodiny s dětmi vyhledávali 10 až 11 denní pobyty.

Nejprodávanějšími destinacemi, kam se Češi vydali vlastní dopravou, bylo Chorvatsko, Rakousko, Itálie, Slovensko a Maďarsko. Narostla také poptávka po wellness a lázeňských pobytech v Rakousku nebo Německu. Nejvíce se na dovolenou jezdilo v prvních 14 dnech v červenci.

Vzrostl také prodej letenek do zahraničí. "IATA prodejci letenek prodali v ČR za oba prázdninové měsíce letenky v hodnotě 2,8 mld. Kč, což znamená meziroční nárůst o 5 procent. Nejvíce letenek bylo vystaveno do Londýna a Paříže. Z dálkových destinací jsou nejúspěšnější Dubaj a Hanoj," uvedla asociace. Na podzim se prý Češi vydají do USA a Asie.

Bohužel se objevily i případy, kdy si Češi svou dovolenou neužili. "Nejnižší cena zájezdu neznamená vždy nejvýhodnější nákup. V letošní sezóně řada zákazníků zakoupila svou dovolenou prostřednictvím internetových portálů či různých uskupení prodejních subjektů bez koncese, lákajících na nejnižší cenu. V řadě případů skončila jejich cesta už na letištích s neplatnými vouchery pro let i ubytování," doplnila asociace.

Až pětiprocentní nárůst prodeje zájezdů a pobytů zaznamenal letos i domácí cestovní ruch. Lidé chtěli především ubytovací zařízení vyšší kategorie, kde si mohli užít sportovní zážitky nebo poznávací aktivity. Často požadovali také ubytování s domácími mazlíčky. Průměrně strávili na dovolené pět dní, lidé starší 55 let až 6,5 dne.

Nejnavštěvovanější destinací byla podle asociace jižní Morava, kde si Češi užili vinařské stezky. Dále si oblíbili industriální památky nebo méně známá místa. Co se týče návštěvnosti, letos opět vyhrál Pražský hrad. Ten navštívily dva miliony zákazníků. Podobně je na tom Lanová dráha na Petřín nebo Zoologická zahrada v Praze s milionovou návštěvností.

Oblíbená byla také Dolní oblast Vítkovic – Landek Park v Ostravě a Aquapalace Praha. "Téměř 60 procentní meziroční nárůst v návštěvnosti zaznamenala Staroměstská radnice v Praze. Prudce vzrostl zájem o přírodní cíle. Např. soutěsky řeky Kamenice z roku 2017 zaznamenala v roce 2019 45 procentní nárůst návštěvnosti, o 33 procent vzrostl počet návštěvníků Stezky korunami stromů v Krkonoších," dodala asociace.

Už od léta se Češi také chystají na zimní sezónu. Začali si kupovat lyžařské zájezdy. Největší nárůst však cestovní kanceláře očekávají v září a říjnu. Dále také stoupne poptávka po exotických destinacích. Podle asociace se Češi vydají do Egypta, Perského zálivu, na Srí Lanku, Maledivy nebo na Bali či Kubu.