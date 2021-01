Češi v posledních měsících přibírají. Může za to hlavně koronavirus

Češi, kteří už před pandemií byli čtvrtým nejtlustším národem v Evropě, v posledních měsících stále přibírají. Podle expertů za to můžou hlavně restrikce spojené se šířením koronaviru. Lidé se méně hýbou, a navíc zahánějí stres nezdravým jídlem a alkoholem.

Každý třetí Čech během pandemie koronaviru přibral, a to průměrně šest a půl kila. Jen pro představu, třeba taková zátěž odpovídá necelým sedmi pytlíkům mouky.

"Během několika měsíců jsem přibral zhruba deset kilo a stydím se za to. Výhodou je, že jsem na home office a snad to před návratem do práce zase zhubnu,“ svěřil se televizi Nova jeden z dotázaných.



Právě home office je podle psychologů v posledních měsících nejčastějším důvodem přibírání. Z domova minulý rok pracovala až třetina českých zaměstnanců. Řada z nich kvůli tomu začala trpět depresemi, protože jim chyběl sociální kontakt.

"Jeden ze způsobů, jak ten stres zahnat nebo oslabit, je proložit ho dobrým jídlem, které znamená uspokojení,“ vysvětlil výživový poradce Ivan Mach.

Podle odborníků za přibírání Čechů v posledních měsících mohla i vládní opatření, která uzavřela fitness centra, bazény, stadiony a další sportoviště. Češi prý nejsou příliš zvyklí cvičit doma.



"Roli hraje taky sociální kontakt, protože když je člověk mezi více lidmi stejně cvičícími, tak se můžou navzájem motivovat,“ řekl primář psychologického oddělení Vojenské nemocnice Brno Jiří Brančík.

Podle lékařů velké množství Čechů během pandemie začalo pít alkohol. I ten má vliv na váhu. Kvůli velkému počtu závislých se čekací doba na léčbu z jednoho týdne protáhla až na dva měsíce.