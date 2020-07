Češi vyrazili k Jadranu i přes hrozbu dvoutýdenní karantény ve Slovinsku

Na hranicích s Rakouskem je klid. Projíždějí hlavně Poláci a Němci. Čechy aby člověk pohledal. Ale přeci jen se nějací ukazují. Kam míří? "Do Chorvatska na Krk. A přes Slovinsko," říká posádka prvního vozu.

Rodina jezdí do Chorvatska dvakrát ročně. Chvíli uvažovala o objížďce přes Maďarsko, ale zvítězila tradiční trasa "Vyplnili jsme si ten papír, máme napsanou cílovou destinaci a prostě to projedem. Doufám," doplnil. Obavy jim dělá cesta zpět. Od vysněného Chorvatska se ale odradit nenechají.

"Máme všichni asi 5 roušek a dezinfekce. A jsme připraveni to tam strávit v plavkách s rouškama," dodal.

To další rodina na cestě raději změnila plány. Míří s dětmi do Itálie. "Bojíme se té karantény, ať si nás tam nenechají a nezůstaneme dva týdny někde na Slovinsku," popisují svou situaci. "A stejně tak doufáme, že si nás nenechají v Itálii," dodávají.

Už pět evropských zemí Česko nepovažuje za bezpečný stát:

Většina Čechů, která dnes projížděla přes hraniční přechod v Mikulove už z Rakouska dál nepokračovala. Pan Jasanský s partnerkou včera museli přeplánovat celou dovolenou. "Vyrazili jsme na prodloužený víkend do Rakouska. Původně jsme měli teda v plánu Slovinsko, ale bohužel kvůli situaci a nutnosti 14denní karantény to pro nás padá," řekl.

S přítelkyní už jsou letos na změny zvyklí. Kvůli koronaviru odložili dubnovou svatbu i svatební cestu. "Spíš mě trochu štvou ty komplikace a že asi nedostaneme zpátky peníze za ubytování, ale už se stalo," dodal.

Cesty na Balkán se vzdali i mnozí další. "Původně jsme chtěli přeskočit i do Slovinska, ale hodilo nám to čáru přes rozpočet, takže zůstaneme v Rakousku," svěřil se Radim Vaněk. "Je to problém, protože situace je nejistá, nechceme zůstat v karanténě nebo mít nějaké podobné problémy Dovolená je krátká, takže asi to budeme točit jinam," doplnil Lukáš Kočica.

Přesto, že řada turistů si cestu kvůli obavám rozmyslela, na slovinsko-chorvatských hranicích se kvůli kontrolám tvořily během dneška i několikakilometrové fronty.