Česká letiště prodělávají. Lety z Ostravy bude dotovat kraj

Ztrátové ostravské letiště za miliardy korun spolyká další peníze. Kraj chce do letiště pumpovat stamiliony za rok. A z veřejných peněz chce dotovat tři nové linky. Každý den se má létat do Mnichova, Varšavy a Vídně. Podle ekonomů je to ale plýtvání penězi.

Až 200 milionů korun ročně zaplatí daňoví poplatníci za provoz nových leteckých linek z Ostravy. Zastupitelé si odklepli, že budou leteckou dopravu dotovat podobně, jako třeba regionální vlaky nebo autobusy. Létat se bude do Varšavy, Vídně a Mnichova, a to až jedenáctkrát týdně.

"Budeme tam létat, protože tam jsou velké přestupní uzly," vysvětluje náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka. Podle ekonomů to jsou ale zbytečně vyhozené peníze.

"Je to házení peněz do černé díry, peněz daňových poplatníků. Ty ostravské linky nejsou konkurenceschopné. Čelí konkurenci z polských letišť, která jsou blízko," myslí si ekonom Lukáš Kovanda.

Například cesta z Ostravy do Vídně letadlem je sice rychlejší, ovšem s odbavením a cestou z letiště do centra města to trvá skoro stejně dlouho jako vlakem. Ten je ale osmkrát levnější. A výhodnější je i cesta autobusem nebo autem.

"Za 45 minut časové úspory to dá 5 000 korun. A navíc ještě nebude moci využívat wi-fi," myslí si Kovanda. A podobně je na tom s dostupností také Varšava nebo Mnichov.

Kraji se financování, provoz a rozvoj letiště prý vyplatí. Tři miliardy, to jsou investice do letiště za posledních deset let. A další tři miliardy jsou v plánu.

"Čelíme tlaku zahraničních investorů, kdyby věděli, že se z Ostravy nelétá, nikdy by u nás neudělali pobočku," upozorňuje Unucka. Společnost vybraná ve výběrovém řízení podle něj bude garantovat, že v letištích, na která bude létat, bude spoj navazovat na další linky.

Letiště přitom čelí velké krizi. Za poslední půlrok skončila přímá spojení s Milánem, Dubají i Prahou. Většinu cestujících tak tvoří lidé, kteří z Mošnova létají na dovolenou.

Vydělávají jen dvě letiště, přitom staví další

V Česku je pět velkých mezinárodních letišť - Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Pardubice, výdělečná jsou jen letiště v Praze a v Brně. Ostatní bojují s velkým úbytkem cestujících. Přitom další letiště se dokončuje v Českých Budějovicích. Už teď se ale počítá s tím, že bude ztrátové.

Dotace kraje drží nad vodou letiště v Karlových Varech. Vloni tam terminálem prošlo pouhých 45 tisíc cestujících. A podobné je to i v Pardubicích.

"Společnost EBA, kde je Pardubický kraj menšinovým akcionářem a většinovým je město Pardubice, plánuje ztrátu na rok 2019 ve výši 40 milionů korun," prozradil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Podle ekonoma Kovandy by se český stát měl zaměřit na výstavbu dálnic a vykašlat se na letiště. Češi navíc často vyhledávají lety ze zahraničí. Jsou totiž cenově výhodnější. Ve vzdálenosti do sta kilometrů od hranic je letišť hned sedm. I přesto se stavba dalšího dokončuje na jihu Čech.

Přestavba vojenského letiště na mezinárodní začala v Českých Budějovicích před deseti lety. Jihočeský kraj společně s českobudějovickou radnicí to stálo už téměř 700 milionů korun. A dalších 320 milionů stál dosavadní provoz letiště.

"Došlo k jeho totální modernizaci, vznikla nová odletová hala, navigační systémy, parkoviště pro klienty," vysvětluje náměstek hejtmanky Josef Knot.

První cestující by odtud mohli odletět na konci roku 2020. Kraj se bojí, že bude také ztrátové a hledá jeho další využití - mělo by například sloužit i pro nákladní dopravu.

"Jihočeský kraj je vlastníkem 300 hektarů pozemků, které jsou v těsné blízkosti letiště, a to se domnívám, že je velmi zajímavé aktivum," věří Knot.

V okolí letiště by mohly vyrůst například skladovací haly nebo servisní pracoviště. Podle Jihočeského kraje by právě to mělo zajistit dostatek financí na provoz letiště.