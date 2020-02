Česká rodina na Tenerife: Chceme pryč. Zavřeným nám hrozí nákaza

Podařilo se nám spojit s Češkou, která je v hotelu uvězněná s celou svou rodinou. Místo dovolené, na kterou se těšili, ale prožívají doslova noční můru. "Všude jsou policisté, létají nad námi helikoptéry, zaměstnanci chodí v rouškách. Uzavřeli i jídelnu," popsala situaci, která nyní v hotelu panuje.

"Jde z toho strach. Hrozně rád by se odsud člověk dostal," sdílí turistka své obavy. Ironií je, že na Tenerife strávili sotva pár hodin, když přišlo rozhodnutí o karanténě. "Nám nic není, jsme tu pár hodin. Včera večer jsme přijeli, dali jsme si večeři a šli jsme kvůli dceři brzy spát. V podstatě jsme tu ještě pořádně žádný čas nestrávili. A teď nám nezbývá než čekat, jsme odkázaní na rozhodnutí druhých a akorát hrozí, že se tu ještě nakazíme. Není to dobrá situace," vysvětlila s pohnutím v hlase.

Situace v hotelu je nepříjemná, nikomu se nechce k bazénu nebo do zahrad. "Bydlí tu plno lidí, těžko se před nimi někde schováte. Dopoledne jsme byli v rohu zahrady, schovaní bokem, ale pak už to nešlo. Celé odpoledne jsme raději zavření v hotelovém pokoji," popsala, jak tráví nekonečné hodiny v uzavřeném hotelu. "Máme tu malou pětiletou holčičku, je to šílené," zaznívají v jejím hlase opodstatněné obavy.

Uzavřený prostor pokoje a smutný výhled z okna je teď to jediné, co rodina má.

Rodina se samozřejmě ptala na recepci po rouškách, dezinfekci a ochranných rukavicích, díky kterým by se mohli s menšími obavami pohybovat po hotelu. "Řekli nám, že pro nás nic nemají. I cestovní kancelář se nám snažila pomoci a roušky sem pro nás dodat, ale bohužel nejsou nikde kolem k dostání," vysvětlila zoufalost celé situace.

"Všichni nám vycházejí vstříc a snaží se, ale bohužel pořádně nevíme, co bude, je to tu náročné. Zřejmě teď budou obcházet jednotlivé lidi a kontrolovat, jestli už u někoho nákaza proběhla. Jenže čekat tu čtrnáct dní mi přijde naprosto šílené, když víme, že nám určitě nic není. Jenže když se tu budeme čtrnáct dní pohybovat mezi tolika lidmi, možná nemocnými, tak se šance na nákazu samozřejmě zvyšuje," sdílela Češka své obavy.

Rodina na Tenerife přijela v pondělí 24. února, dovolenou měli plánovanou do 4. března, neplánovaně by se ale mohla změnit v dvoutýdenní karanténu. "Byli bychom hrozně rádi, kdyby nás někdo dopravil domů. S nikým jsme se v podstatě nesetkali, nic nám není, i nyní se snažíme maximálně izolovat," vzkázala nadějí, že české úřady jim pomohou s rychlejším návratem domů.