České děti: Do 11 let se opije každé desáté. Odborníci radí lahve zamykat

Podle statistik každé desáté dítě ve věku jedenácti let už bylo alespoň jednou opilé. V patnácti letech podle odborníků alkohol ochutnalo 94 procent dětí. "Děti napodobují dospělé, napodobují to, co vidí, že se kolem nich děje. Pochopitelně je láká si to vyzkoušet na vlastní kůži," vysvětluje psycholog Karel Humhal.

Až šedesát procent rodičů alkohol u dětí podceňuje. Právě rodiče jsou mnohdy těmi, kdo alkohol dítěti nabídnou jako první. Malé cucnutí pěny od piva anebo ochutnání sladkého alkoholického nápoje podle nich ještě nikomu neublížilo. Jenže to se pořádně pletou.

"Náš mozek dospívá pomalu, je dospělý až někdy po dvacátém roce, a jestliže někdo do toho bouřlivého rozvoje mozku přileje alkohol, způsobí, že to bouřlivé vytváření sítí nefunguje tak dobře, jak by mělo. Ty děti potom zaostávají ve škole," varuje Karel Nešpor, psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí.

"Dospělý si vytváří závislost určitou dobu v řádu měsíců nebo let. U dítěte to je spíš řádově měsíce, možná spíš týdny," doplňuje Karel Humhal. Podle odborníků se děti a dospívající často k alkoholu dostanou i přes své starší kamarády anebo si ho jednoduše sami koupí.

Děti podle statistik nejčastěji sahají po pivě anebo víně. Najdou se ale i výjimky, které rovnou zkusí tvrdý alkohol. Odborníci radí, aby rodiče lahve doma zamykali. Až tisíc dětí ročně končí v silně podnapilém stavu v nemocnici. V Česku je přibližně tři sta dospívajících ve věku od patnácti let, kteří požádali o léčbu.

S pitím tvrdého alkoholu anebo piva má zkušenost až 94 procent patnáctiletých. Pokud nezletilé dítě přijde domů opilé, odborníci radí ho nechat vystřízlivět a situaci s ním řešit až poté a hlavně v klidu.