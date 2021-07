Česko hraje o čas. Při další epidemii budou umírat neočkovaní, tvrdí lékař

V Česku už se vyočkovalo přes 10 milionů dávek vakcín proti koronaviru. Podle ministerstva zdravotnictví ale nových zájemců o očkování ubývá. Podle opozice vláda musí přijít s lepší očkovací kampaní. Česko totiž hraje o čas, do podzimu se podle odborníků musí, kvůli kolektivní imunitě, naočkovat až 80 % populace. Za pondělí přibylo 206 nově nakažených, což je o 12 méně než před týdnem.

V Česku se zatím vyočkovalo už 10 064 380 vakcín. Jenže se ukazuje, že zájem o vakcinaci postupně klesá. Podle odborníků jsou totiž už většinou naočkováni všichni, kteří o to stáli. Na první dávku vakcíny už se hlásí jen minimum lidí.

Ukončené očkování má v České republice aktuálně přes 4,5 milionu lidí. Jenže podle odborníků to nestačí. "Bylo by skutečně potřeba, abychom do konce léta měli víc než 80 procent proočkováno," tvrdí imunolog Václav Hořejší.

"Pokud se epidemie nedejbože zase rozjede, tak to právě budou ti neočkovaní, kteří budou umírat," varuje prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Nejméně proočkovanou skupinou jsou stále mladí lidé. Problém ale odborníci vidí spíše u seniorů. "Nad 60 let chybí ještě proočkovat několik set tisíc lidí. Minulý týden to bylo 600 tisíc lidí," prozradil epidemiolog a vakcinolog Jiří Beran.

Právě kvůli nezájmu o očkování Česko věnuje přes dva miliony dávek vakcín třeba Vietnamu anebo Tchaj-wanu.

V úterý se také v Ústí nad Labem otevřelo další očkovací centrum bez registrace. Právě na ty v boji proti koronaviru vláda spoléhá. "V této chvíli máme 43 očkovacích center bez registrace. Ve čtvrtek ráno v osm otevíráme Olomouc," oznámil premiér Andrej Babiš (ANO).

"Je to dobrý krok, ale přichází to s křížkem po funuse. Tahle kampaň měla být už v prosinci," vyjádřil se místopředseda TOP 09 Lukáš Otys. "Je mnoho váhajících a nikdo jim pořádně nevysvětlil, co ty vakcíny umí," kritizuje senátor Roman Kraus (ODS).

Podle premiéra Babiše brzy vyjedou i mobilní očkovací týmy.

Musíme odbourat bariéry, pokud jde o přístup k očkování, řekl Vojtěch: