Česko míří do čtvrtého stupně PES. Co všechno se zase zavře? PŘEHLED

Po výrazném zlepšení se epidemiologická situace v České republice opět začala zhoršovat. Index protiepidemického systému PES už druhý den po sobě ukazuje hodnotu odpovídající stupni 4. Podívejte se, co všechno se opět omezí a uzavře, pokud se Česko přesune do přísnější kategorie.

Zatímco ještě v sobotu index ukazoval hodnotu 57, která odpovídá stupni 3 protiepidemického stupně PES, v neděli už to bylo 64 a stejně tak i v pondělí. Od 61 už se přitom jedná o stupeň 4, do kterého nyní Česká republika pravděpodobně míří. Pro zpřísnění kategorie totiž stačí, aby index rizika byl ve vyšší úrovni po dobu 3 dnů.

Aktuálně pro celou Českou republiku platí stupeň 3 systému PES

Kvůli zhoršení epidemiologické situace v pondělí zasedla i vláda. Pokud se Česká republika přesune do stupně 4, znamená to opětovné zpřísňování opatření. Podívejte se na přehled, co všechno by se znovu uzavřelo či omezilo.

Omezení volného pohybu

Zatímco ve třetím stupni neplatí žádné omezení, ve čtvrtém je zakázáno vycházet ven mezi 23. a 5. hodinou kromě cest do práce a dalších vymezených výjimek. Na veřejných místech by se po zpřísnění opět nesměl popíjet alkohol.

Obchody a restaurace

Ve čtvrtém stupni dochází opět k uzavření restaurací a hospod, které mohou provozovat pouze výdejní okénko. Zavřít by musely i všechny obchody, které neprodávají základní zboží, jako jsou potraviny, léky či drogerie.

Otevírací doba by byla omezená zákazem vycházení (od 23 hodin) a v neděli by prodejny zůstaly zavřené, až na výjimky (např. lékárna). Prodejci na venkovních trzích ve čtvrtém stupni mohou prodávat pouze potraviny s výjimkou alkoholu.

Znovu by začala platit i omezení ubytování v hotelu či jiném ubytovacím zařízení. Kadeřnictví, kosmetické služby, masáže, pedikúra, manikúra i salária musí ve čtvrtém stupni být zavřená.

Kulturní akce, sport a volnočasové aktivity

Ve čtvrtém stupni nesmí být otevřené ani zoologické zahrady, veletrhy, výstavy, herny, kasina a sázkové kanceláře, muzea, galerie, hrady, zámky a další památky. Knihovny mohou provozovat pouze výdej předem objednaných knih. Vracení probíhá přes výdejní okénko.

Na bohoslužbách se snižuje maximální povolená obsazenost míst k sezení ze 30 na 20 % a i nadále musí probíhat bez hromadného zpěvu. Divadelní a další kulturní představení mohou probíhat pouze bez přítomnosti diváků.

Profesionální sportovci nemohou ve čtvrtém stupni používat šatny a sprchy, amatérští sportovci mohou sportovat jen venku, a to v počtu maximálně šesti lidí. To samé platí i pro rekreační sportování. Fitness centra a tělocvičny musí být opět uzavřené. To samé platí i pro bazény a wellness centra s výjimkou zdravotních služeb a profesionálních sportovců.

Počet účastníků hromadných akcí se snižuje na šest.

Školy

Studenti středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se ve čtvrtém stupni musí opět vrátit k distanční výuce s výjimkou závěrečných ročníků a praktického vyučování. Onlina výuka platí i pro studenty vysokých škol. Ve třetím stupni mohou přednášky navštěvovat první ročníky, ve čtvrtém jsou povoleny jen individuální konzultace.

Pravidla pro mateřské a základní školy zůstanou nezměněná. Ve čtvrtém stupni platí prezenční výuka pro předškoláky a žáky prvního stupně a 9. ročníků. Ostatní ročníky druhého stupně by se nadále střídaly po týdnu.

Premiér Andrej Babiš v pondělí prohlásil, že nemá dobré zprávy. Podívejte se na jeho projev v následujícím videu: