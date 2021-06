Česko znovu rozvolňuje. Můžeme si to dovolit, myslí si hejtman Grolich

Někteří epidemiologové a lékaři se bojí rychlého rozvolnění. Vadí jim třeba to, že děti ve školách odložily roušky. Podle hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha je ale další rozvolňování na místě. Řekl to v úterý ve Snídani s Novou.

Podle některých odborníků by se rozvolňovat ve školách nemělo. Například prezident České lékařské komory Milan Kubek se nechal slyšet, že by si děti měly roušky nechat do konce školního roku.



Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich se rozvolňování nebojí, podle něj budou čísla nakažených i nadále klesat. "Na tisíc žáků bylo nějakých necelých čtyřicet pozitivních. Podobná čísla byla i u učitelů, takže si myslím, že to riziko je malé. Ta čísla budou určitě klesat, takže si myslím, že si to dovolit můžeme," řekl Grolich



Roušky musí děti ve školách zatím dál nosit v Libereckém, Jihočeském a Zlínském kraji. I to by se ale mělo brzy změnit. "Čekáme na to, kdy tam klesne incidence, která se tam dneska pohybuje někdy kolem padesáti až sedmdesáti. Potřebujeme, aby ta incidence klesla pod dvacet pět. V momentě, kdy tak nastane, tak i tyto kraje budou puštěny,“ vysvětlil vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).



Vicepremiér Karel Havlíček navíc připomněl, že zůstává povinnost testovat ve firmách. "Ještě stále platí plošné povinné testování. To platí do 30 června. Od prvního července sice už nebude povinné plošné testování, bude to na dobrovolné bázi," dodal Havlíček.